Cercasi dirigente per Urbanistica e Lavori pubblici: Iannelli in pensione dal 1 agosto

Dal prossimo 1 agosto il Comune di Campobasso resterà senza la dirigente all’Urbanistica e ai Lavori pubblici: Giovanna Iannelli (la prima in basso da destra, ndr) andrà in pensione in maniera anticipata e grazie a quota 100. L’architetto, originaria di Benevento e già in servizio durante la consiliatura guidata da Antonio Battista (Pd), è stata tra le dirigenti che all’inizio della nuova legislatura è stata riconfermata dall’amministrazione a guida M5S assieme a Sardella, Iacovelli, e De Marco. L’unico a decadere è stato Antonio Iacobucci, il manager nominato sulla base di un incarico fiduciario dall’ex sindaco.

“Il loro incarico – ha spiegato dopo aver firmato la proroga il neo primo cittadino Roberto Gravina – è stato prorogato solo per evitare di paralizzare l’operato dell’ente”. Tuttavia, poi lo spoil system non è mai stato realizzato. E ora il Comune dovrà scegliere un nuovo dirigente per un settore delicato come quello di Urbanistica e Lavori pubblici.