Centro anziani e Protezione civile regalano uova e colombe ai bambini

Si moltiplicano le iniziative di solidarietà per l’imminente Pasqua, una festività che arriva in un momento molto particolare come quello dell’epidemia da coronavirus.

Da segnalare l’iniziativa del centro anziani ‘L’incontro’ e della sezione di Protezione civile di Petacciato per i più piccoli.

Sono in consegna (porta a porta e nel rispetto delle distanze di sicurezza) 250 uova di Pasqua per i bimbi della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria 90 colombe per i ragazzi della scuola Secondaria di Primo grado.

A tutti gli iscritti delle due associazioni, ai presidenti Giuliano Di Credico e Dino Menghini un caloroso ringraziamento” da parte del sindaco Roberto Di Pardo. “Un gesto che regalerà un po’ di ‘dolcezza’ ai nostri ragazzi costretti a restare a casa. Distanti ma uniti non è uno slogan. Questi gesti ci fanno sentire davvero uniti! Siamo una grande comunità” conclude il primo cittadino.