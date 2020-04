Casinò online 2020. Ecco com’è cambiato il gioco in Italia

Negli ultimi anni i casinò online hanno conosciuto una diffusione considerevole e i giocatori di tutta Italia sono continuamente alla ricerca di nuovi giochi, slot machine e attrazioni per divertirsi e vincere sfidando la sorte. Rispetto agli albori, il gambling ha visto l’utenza essere soggetta anche a diversi cambiamenti, specie di recente. E pensare che il termine “casinò” deriva proprio dall’italiano e che da un paio di secoli il Bel paese contribuisce enormemente allo sviluppo del settore. Molte sono state le novità a livello legislativo e sul mercato del gioco online nel territorio nazionale. Il bilancio parla di curve di crescita importanti di anno in anno e i principali operatori e bookmaker registrano puntualmente record di ogni tipo, persino sulle somme mosse nell’arco di pochi mesi. L’uso dei dispositivi mobile ha favorito indubbiamente il comparto del gioco online e anche grazie alla crescita dei casinò live online ha superato il 69% della massa critica. Va da sé che risulta sempre più complicato immaginare come potrebbe fermarsi un’escalation del genere.

Notevole l’inversione di tendenza dei giocatori, che se nei primi anni 2000 erano patiti di macchinette e cabinati, oggi preferiscono di gran lunga scommettere online. I giochi preferiti dagli italiani sono infatti le slot, semplici e immediate, mentre il Poker viene lasciato ai professionisti e ai veri appassionati che partecipazione in continuazione a tornei ufficiali. La vera svolta, però, c’è stata con il Decreto Dignità , che ha vietato la pubblicità verso il gioco d’azzardo, portando a un calo per il settore del poker cash rispetto a tutti gli altri giochi online. “Temple Stacks”, “Super sweet” e “Fortunes of Egypt” sono solo alcune delle nuove slot pronte a far ripartire il motore dell’immensa macchina videoludica in questo 2020. Il segreto dei casinò online, probabilmente, risiede proprio nelle attività ludiche più comuni e non nei classici giochi di carte, come si potrebbe pensare. Le slot si caratterizzano per essere innanzitutto molteplici, col chiaro scopo di attirare qualsiasi tipologia di giocatore possibile. Inoltre, sono facilmente aggiornabili e variano in funzione di una miriade di opzioni e particolarità che incidono sul tasso di gradimento da parte dell’utenza. Le software house sono perennemente al centro di una concorrenza spietata e basta n bonus in più per riaccendere eventualmente l’animo di qualche giocatore annoiato da un palinsesto troppo ripetitivo. In pochi anni i casinò online hanno capito i loro errori e si sono perfezionati rapidamente, alimentandosi come in un circolo vizioso.

Il primo collegamento ad Internet delle macchine da gioco permetteva solo un controllo a distanza di cabinati fisici, ma col nuovo millennio è scoppiata una vera e propria mania. Il gambling ha totalmente rivoluzionato l’idea comune del gioco d’azzardo e la differenza tra macchina fisica e virtuale ormai è ridotta all’osso. I casinò online continuano ad evolversi ancora oggi e l’Italia risulta essere tra le nazioni europee più dedite al gioco. L’utenza non è attirata solo dalle slot, ma anche dalle promozioni e dagli innovativi bonus di benvenuto, che vengono modificati periodicamente per risultare sempre convenienti o maggiormente vantaggiosi rispetto ai precedenti. Insomma, ci troviamo nel bel mezzo di un gigantesco fenomeno di massa globale e l’Italia ne è assoluta protagonista.