La solidarietà in tempi di Coronavirus non si ferma. L’ultima iniziativa giunge da Termoli dove una cartolibreria ha deciso di omaggiare le quattro direzioni scolastiche della città di un kit regalo per gli alunni più bisognosi.

L’iniziativa è della cartolibreria The Book Shop in collaborazione con Scuola e Servizi di Isernia e con la Ditta Montefusco di Sambuceto. All’interno del kit regalo i piccoli alunni troveranno un libro e un po’ di cancelleria. Ieri i kit sono stati consegnati e saranno poi le scuole a metterli a disposizione per i bambini che più ne hanno bisogno.

“Abbiamo pensato, per alleggerire la situazione dei bambini che non vanno più a scuola, di fare un’iniziativa benefica per quelli un po’ più bisognosi – spiega il signor Alberto della cartolibreria The Book Shop di Termoli -. E così abbiamo preparato un kit con un po’ di cancelleria e un libro che le scuole elementari e medie di Termoli metteranno a disposizione degli alunni che ne faranno richiesta. Il target sono bambini e ragazzi di quarta e quinta elementare e prima e seconda media”.

Sono circa 200 i kit omaggio.