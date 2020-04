Il Comune di Petacciato, in collaborazione con la Protezione Civile e gli esercenti di generi alimentari locali, ha avviato l’iniziativa del Carrello Solidale.

“Si tratta di uno strumento fondamentale di aiuto per tutti coloro si trovino in stato di bisogno, mirato a convogliare verso un unico e grande obiettivo la generosità e il senso di solidarietà insito in ognuno di noi” si legge in una nota pubblicata sul sito del Comune.

Le attività che intendono aderire ospiteranno presso il proprio esercizio uno o più carrelli, finalizzati alla raccolta della spesa solidale. Ogni cittadino potrà donare uno o più prodotti depositandoli negli appositi contenitori.

A fine giornata i prodotti saranno prelevati, confezionati in pacchi famiglia e distribuiti dalla Protezione civile su indicazione dei Servizi Sociali.