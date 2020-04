Carabinieri scoprono due persone con hashish, una denuncia e una segnalazione

Una denuncia e una segnalazione da parte dei carabinieri di Termoli nei controlli antidroga delle ultime ore.

Sebbene impegnati anche nei controlli finalizzati a prevenire le violazioni al Dpcm relativo all’emergenza “covid-19”, i militari non hanno tralasciato i controlli sullo spaccio di sostanze stupefacenti.

Qualche giorno fa a Campomarino i militari della Sezione Radiomobile avevano controllato e denunciato un uomo, dopo averlo trovato con cocaina ed eroina, ma nella mattinata di ieri gli uomini della Sezione Operativa, al lavoro in borghese per non dare nell’occhio, sono entrati in azione in un’area centrale di Termoli.

Hanno quindi perquisito l’abitazione di un venticinquenne del posto, dove hanno trovato circa nove grammi di hashish, due bilancini e materiale per il confezionamento. Immediata è scattata la denuncia

Invece in una via del centro un ventiquattrenne termolese che si muoveva in modo sospetto è stato fermato e controllato dai militari.

Gli è stata trovata una dose di hashish, per cui è stata inoltrata la segnalazione quale assuntore all’Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso.