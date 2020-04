Campobasso sotto choc, muore per Covid commercialista di 60 anni: è la 20esima vittima. Negativi i tamponi sugli anziani delle case di riposo

Si apre con una brutta notizia la giornata di giovedì 23 aprile sul fronte covid-19. Nelle scorse ore è morto infatti uno dei due ricoverati in Terapia Intensiva, un commercialista campobassano di 60 anni. L’uomo era da tempo assistito in Rianimazione ma non ce l’ha fatta. Dopo il decesso ieri di un 70enne albanese residente a Termoli, salgono quindi a 20 le persone morte dopo aver contratto il nuovo coronavirus.

MUORE COMMERCIALISTA 60ENNE NEL CAPOLUOGO

Non si registrano invece altri contagi in queste ore, col totale che resta di 284. La buona notizia è che tutti i tamponi effettuati nella casa di riposo di Riccia sono risultati negativi.

Sono invece 2 in più le persone guarite: un ospite della casa di riposo di Cercemaggiore e un operatore della clinica ‘Gea Medica’ di Isernia. Gli attuali positivi scendono a 199.

IL BOLLETTINO DELLA ASREM DELLE 11

– 199 i casi attualmente positivi

– 284 sono i tamponi positivi (215 nella provincia di Campobasso, 51 in quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 4478 i tamponi eseguiti di cui 4194 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 14: di questi 13 sono in Malattie Infettive (9 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia), 1 sono in Terapia Intensiva (1 della provincia di Isernia)

– Sono 203 i pazienti in isolamento domiciliare (178) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (25)

– 40 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (28 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 8 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 20 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

– 385 i soggetti in isolamento e 23 quelli in sorveglianza

20 I DECESSI DALL’INIZIO DELL’EPIDEMIA

