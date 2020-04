Buoni spesa, richieste anche da chi è sopra il reddito minimo. Il sindaco: “Siate coscienziosi”

Per quanto riguarda i cosiddetti “buoni spesa”, informo che questa mattina è scaduto il termine fissato dal Settore Affari Generali del Comune per la presentazione delle domande. Già la scorsa settimana, a seguito dei dovuti accertamenti, sono stati consegnati in via prioritaria alcuni buoni a famiglie assolutamente prive di reddito. Nella mattinata di oggi sono state nuovamente avviate le verifiche sulle restanti domande pervenute, accertando (secondo criteri oggettivi) ulteriori famiglie bisognose che riceveranno a breve il buono spesa.

Purtroppo, mi duole sottolinearlo, gli accertamenti sulle istanze presentate stanno portando via agli uffici più tempo del dovuto, in quanto molte di esse risultano incongruenti, compilate in maniera imprecisa o, spesso, presentate da famiglie che percepiscono redditi al di sopra di una certa soglia. Voglio quindi evidenziare che tali contributi sono e saranno destinati (anche in futuro) a chi realmente si trova in difficoltà e in stato di disagio economico. Al fine di scongiurare rallentamenti nei controlli, oltre che per evitare di togliere risorse preziose a persone realmente indigenti, esorto i richiedenti di aiuti economici ad essere più coscienziosi e realisti.