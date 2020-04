Buoni spesa, Comune di Montenero invia elenco richiedenti alla Finanza per verifiche

Il Comune di Montenero di Bisaccia ha inviato alla Guardia di Finanza l’elenco delle persone che hanno fatto richiesta per i buoni spesa, così da verificare se si tratta di persone che hanno realmente bisogno di aiuto economico.

Lo ha reso noto il sindaco Nicola Travaglini tramite Facebook. “Prosegue il lavoro di verifica delle domande relative ai “buoni spesa” pervenute fino a ieri mattina. Come già detto, il lavoro di controllo è a buon punto anche se risulta piuttosto impegnativo, in quanto alcune domande recano difetti di compilazione o incongruenze.

A tale riguardo – ha aggiunto il primo cittadino – voglio informare che al fine di garantire la consegna dei buoni a chi ne ha realmente bisogno, per assicurare una corretta distribuzione dei soldi pubblici e per sgombrare il campo da qualsiasi eventuale dubbio o speculazione su un argomento così delicato, abbiamo deciso di inviare l’elenco dei richiedenti alla Guardia di Finanza, che provvederà a sua volta a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese nel modulo di domanda”.

Travaglini ha rivelato anche quant’è la somma finora stanziata per i buoni spesa a Montenero. “Comunico che fino ad oggi sono state istruite pratiche di carattere prioritario per circa 22.000 euro: i buoni spesa sono quindi in fase di consegna ai destinatari anche nella giornata di oggi. Questo lavoro proseguirà ovviamente nelle prossime ore e nei prossimi giorni, quando si passerà anche alle domande considerate di seconda fascia, cioè non prioritarie per via del reddito”.