La notizia inizia a circolare intorno alle 10.30, poco prima dell’inizio dei lavori del Consiglio regionale: con l’ennesimo colpo di scena il presidente Donato Toma ha nominato assessore Maurizio Tiberio, il suo consigliere economico, nonchè persona di fiducia in materia finanziaria. Il ‘blitz’ questa mattina, 20 aprile, con una decisione presa pare in fretta e furia che poi ha portato alla firma del decreto pubblicato sull’albo pretorio della Regione Molise.

La designazione di Maurizio Tiberio, noto esponente politico di Campobasso, sembra sia stata resa necessaria per l’impossibilità di svolgere il Consiglio regionale – che stamattina inizierà la sessione bilancio – in assenza della Giunta regionale, azzerata qualche giorno fa, quando il governatore ha chiesto e ottenuto da quattro assessori su cinque le dimissioni e la restituzione delle deleghe.

Vincenzo Niro, Vincenzo Cotugno, Nicola Cavaliere e Roberto di Baggio oggi torneranno a sedere tra i banchi dell’Aula per votare il documento economico e finanziario, a differenza dell’unico assessore esterno Luigi Mazzuto, che è stato direttamente azzerato. Fuori anche i primi dei non eletti che avevano preso il posto degli assessori nell’assise di via IV Novembre: Paola Matteo, Antonio Tedeschi, Nico Romagnuolo e Massimiliano Scarabeo.

Una scelta che sta facendo discutere molto e che ha provocato il ricorso urgente depositato dagli avvocati Laura Venittelli e Rita Matticoli e sottoscritto da 16 esponenti del centrosinistra.

L’annuncio sul decreto di nomina di Maurizio Tiberio come nuovo e unico assessore della Giunta regionale viene dato in apertura dei lavori del Consiglio regionale dal presidente dell’assise Salvatore Micone. E desta reazioni di sconcerto per una designazione mai avvenuta in questi termini nella storia politica del Molise.

Il primo a valutare illegittima la seduta è l’ex governatore nonchè esponente della maggioranza Michele Iorio.

seguono aggiornamenti