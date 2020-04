Azienda dona flaconi di gel igienizzante ai vigili urbani di Campobasso

L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha mostrato più volte in questi giorni, la forte solidarietà messa in campo, con atti concreti, da cittadini e aziende del territorio in favore di chi ha più bisogno e anche di chi è chiamato in questo periodo ad operare quotidianamente per il bene di tutti.

Le ditte DL Assiservice e Beauty Charme hanno voluto così donare 100 flaconi di gel igienizzante per mani al Comando di Polizia Locale di Campobasso ringraziando così tutti gli agenti per il lavoro che stanno svolgendo in questi giorni pattugliando e controllando i quartieri e le vie delle città al fine di garantire la sicurezza e la salute dei cittadini.

L’Amministrazione comunale e il dirigente della Polizia Locale nel ringraziare le ditte, hanno sottolineato con piacere come questo genere di donazioni sono innanzitutto un chiaro segnale di riconoscimento da parte della comunità locale verso gli agenti della stessa Polizia Municipale impegnati,quotidianamente sul territorio, insieme alle altre Forze di Polizia, per assicurare il rispetto delle disposizioni impartite dal Governo.