C’è purtroppo un’altra vittima molisana da covid-19. Si tratta di un cittadino straniero residente a Termoli che era stato all’ospedale di Pescara per un’operazione. L’uomo, 70 anni, di nazionalità albanese, aveva contratto il nuovo coronavirus ed è morto nelle scorse ore dopo essere giunto al pronto soccorso di Termoli. Sale quindi a 19 il computo dei decessi con covid-19 nella nostra regione.

IL BILANCIO DEI DECESSI

Questo caso porta a 284 il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus in Molise. I tamponi effettuati nelle ultime ore sono invece 149.

Scende invece notevolmente il numero delle persone ricoverate all’ospedale Cardarelli. Ieri erano 22, oggi 16, con ben sei dimissioni dal reparto di Malattie Infettive.

Sale anche il numero delle persone guarite, che da 26 diventano 35. In particolare si tratta di tre pazienti di Termoli e uno ciascuno di Campobasso, Ururi, Roccamandolfi, Petrella Tifernina, Isernia e San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia.

Considerati anche i 25 asintomatici (+2 oggi) che si trovano in isolamento domiciliare, il numero degli attuali positivi è 205.

IL BOLLETTINO DELLA ASREM DELLE ORE 11

– 205 i casi attualmente positivi

– 284 sono i tamponi positivi (215 nella provincia di Campobasso, 51 in quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 4252 i tamponi eseguiti di cui 3968 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 16: di questi 14 sono in Malattie Infettive (10 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia), 2 sono in Terapia Intensiva (1 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia)

– Sono 207 i pazienti in isolamento domiciliare (182) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (25)

– 35 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (25 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 7 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 19 i pazienti deceduti con Coronavirus (15 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

– 392 i soggetti in isolamento e 23 quelli in sorveglianza

LA MAPPA DEI CONTAGI COMUNE PER COMUNE: SONO 37

CAMPOBASSO 88 – TERMOLI 36 – CERCEMAGGIORE 28 – BELMONTE DEL SANNIO 14 – MONTENERO DI BISACCIA 11 – AGNONE 9 – ISERNIA 7 – RICCIA 7 – BARANELLO 7 – POZZILLI 5 – FILIGNANO 4 – VENAFRO 4 – CAMPOCHIARO 4 – LARINO 4 – POGGIO SANNITA 4 – CAMPOLIETO 3 -MONTAGANO 3 – PETACCIATO 3 – FERRAZZANO 3 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – CAROVILLI 2 – URURI 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – TORO 2 – CASTELPETROSO 2 – VINCHIATURO – ROCCAMANDOLFI 1 – FORLI’ DEL SANNIO 1 – SCAPOLI 1 – CAMPOMARINO 1 – CASTROPIGNANO 1 – PETRELLA TIFERNINA 1 – MONTERODUNI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1