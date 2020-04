Aumentano i contagi a Ferrazzano, positivo medico 60enne

Altri due casi positivi si sono registrati tra ieri e oggi a Ferrazzano, comune a due passi dal capoluogo molisano: si tratta di una donna di circa 40 anni che l’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Cerio aveva già provveduto a tenere in quarantena avendo la stessa ha avuto contatti con il padre ricoverato a Foggia. La signora aveva accusato sintomi lievi alcuni giorni fa, il tampone per lei è stato eseguito solamente l’altro ieri ed è risultato positivo. Al momento sta bene e resta in quarantena.

L’altro paziente è un medico di circa 60 anni che avrebbe contratto il virus in una struttura sanitaria convenzionata che tuttavia è chiusa al pubblico e pertanto il professionista non è entrato in contatto con nessun paziente nelle ultime settimane. Anche per lui, residente a Ferrazzano, i sintomi sono al momento assenti. E sempre a Ferrazzano era risultato positiva anche un’altra persona, un operatore del 118, che ha terminato la quarantena e sta bene in attesa del secondo tampone.

“L’attenzione resta elevata, monitoriamo i contagiati e le loro famiglie anche grazie alla collaborazione dell’associazione carabinieri che consegna farmaci e beni di rima necessita. Ferrazzano è come molto sanno una appendice di Campobasso, tanti lavorano nel capoluogo e li frequentano. Prudenza è la parola d’ordine di queste settimane ma senza allarmismo tra la popolazione che sta rispondendo bene alle nuove regole imposte per fermare i contagi”: queste le parole del primo cittadino.