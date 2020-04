Aumenta il numero dei tamponi, superlavoro nel laboratorio di biologia del Cardarelli

È una decisa accelerata quella che i vertici della Asrem guidati dal Direttore Generale Oreste Florenzano hanno dato alle indagini molecolari sui molisani negli ultimi giorni. Il numero dei campioni orofaringei processati nel laboratorio di biologia molecolare dell’ospedale Cardarelli aumenta di parecchio, come dimostrano le cifre delle ultime ore.

Tra ieri e oggi, 25 aprile, sono stati ben 295 i tamponi processati, dai quali sono emersi tre positivi, rispettivamente di cluster noti relativi ai centri di Termoli, Campobasso e Montenero di Bisaccia.

I biologi dell’ospedale stanno lavorando a ritmi decisamente sostenuti per andare incontro alla necessità di indagini epidemiologiche il più possibile complete su persone che hanno avuto contatti con pazienti già positivi al virus. Si tratta nella stragrande maggioranza dei casi di persone paucisintomatiche, cioè con pochi sintomi dell’infezione e che non necessitano del ricovero in ospedale ma sono in terapia domiciliare a casa.

Il laboratorio del Cardarelli riesce a processare fino a 80 tamponi per ogni sessione, che dura tra le 5 e le 7 ore. Ma è un lasso di tempo all’interno del quale vengono avviate nuove sessioni, e questo spiega come sia possibile incrementare il numero dei tamponi da analizzare. Fino a questo momento complessivamente sono quasi 5100 i tamponi effettuati in Molise. Una attività che è stata riprogrammata solo pochi giorni fa con maggiore raziocinio e con l’obiettivo di velocizzare le operazioni di screening, fondamentali per consentire l’isolamento dei soggetti infetti e il contenimento dei contagi.