Nel giorno del tuo compleanno vogliamo farti sapere quanto sei importante e speciale per noi.

Grazie per la pazienza, per tutto quello che fai per noi e per l’amore che ci dai.

Grazie per tutti i momenti meravigliosi che abbiamo passato insieme e per tutti quelli che verranno.

Tanti auguri di buon compleanno da Pina Antonio, Lorenzo e Chiara.