Auguri Antonio per la tua prima candelina

Caro Antonio, è trascorso un anno, ed è arrivato il tuo primo compleanno, la tua prima candelina. Non hai idea di quanto ti vogliamo bene e di quanta gioia ci hai dato in questo primo anno. Ti auguriamo tutto il bene del mondo, saremo sempre con te, per proteggerti e per farti diventare la persona splendida che sei. AUGURI ANTONIO CRISTIANO dagli zii e zie e dai compari. E anche da amici di papà Fabio e mamma Lucia e dai nonni di Lecce.