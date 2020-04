DECEDUTO UN ANZIANO A CAMPOBASSO, SONO 11 LE VITTIME IN MOLISE

ORE 11 – STABILE IL DATO DEI CONTAGIATI: SONO 160 SU 1222 TAMPONI

• 1222 tamponi processati di cui 1062 negativi

• 160 sono i tamponi positivi: 139 nella provincia di Campobasso, 12 in quella di Isernia e 9 di persone di fuori regione

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 31: di questi 23 sono in Malattie Infettive (22 della provincia di Campobasso e 1 di quella di Isernia), 6 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 2 di Bergamo) e 2 in Terapia Sub intensiva (provincia di Campobasso)

• Sono 110i pazienti in isolamento domiciliare perchè asintomatici (94) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici (16)

• 3 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (della provincia di Campobasso)

• 9 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 5 di altre regioni)

• 11 i pazienti deceduti con Coronavirus (9 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

OLTRE 30 TAMPONI SUI MEDICI DEL PRONTO SOCCORSO ISERNIA: “NESSUNO HA I SINTOMI”

Sono attesi per la serata di oggi, 2 aprile, i risultati del test molecolare sul campione faringeo prelevato ai medici e agli infermieri in servizio nel pronto soccorso di Isernia, dove ieri sera è risultato positivo uno dei dottori in servizio. L’uomo, come già chiarito dallo stesso primario Lucio Pastore che in queste ore è al lavoro come sempre, ha avuto un contatto diretto e inevitabile con una anziana parente ricoverata in una clinica di fuori regione.

“In ospedale – chiarisce il dottor Pastore – stiamo utilizzando tutte le protezioni necessarie e la cautela obbligatoria, per quanto possibile, a mantenere il distanziamento oltre all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale. La situazione è seria, ma cerchiamo di lavorare con la serenità necessaria per fronteggiare questo grave momento di emergenza”.

Durante la notte scorsa e nella mattinata odierna il personale del reparto emergenza e medicina d’urgenza del Veneziale di Isernia è stato sottoposto a tampone. Oltre 35 i prelievi effettuati, che ora saranno processati dalla laboratorio del Cardarelli. I risultati sono attesi per la serata di oggi. Al momento, come conferma il primario del reparto, nessuno presenta e sintomi dell’infezione.

CERCEMAGGIORE, 3000 MASCHERINE ALLA POPOLAZIONE

Circa 3000 mascherine saranno messe a disposizione dei residenti di Cercemaggiore, uno dei paesi più colpiti dal covid-19 con i 23 casi registrati: a comunicarlo il sindaco Gino Mascia in un avviso pubblicato anche sui social. “I dispositivi di protezione sono offerti al Comune dalla ditta ‘Industria tessile italiana’ di Cristofano Pasqualina a cui vanno i nostri sentiti ringraziamenti e della popolazione tutta”, scrive il primo cittadino. “Vi saranno recapitate in questi giorni”. Poi l’appello alla comunità: “Per favore utilizzate le con parsimonia uscendo di casa una sola persona per nucleo familiare, per necessità legate alla salute o la spesa ma fatelo non più di due volte a settimana. L’intera amministrazione è vicina ad ognuno di voi”.

OSPEDALE VENEZIALE, PRONTO SOCCORSO RESTA APERTO

Resta aperto il Pronto soccorso di Isernia nonostante la positività riscontrata in uno dei medici che operano nel reparto al Veneziale di Isernia. Lo ha chiarito questa mattina il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano. “La situazione è sotto controllo. Il personale dispone già dei dispositivi di sicurezza quindi anche se ci fosse stata, la diffusione sarebbe limitata” ha detto il dg intervenendo a Buongiorno Regione su RaiTre.

MEDICO CONTAGIATO IN PRONTO SOCCORSO, LA RICOSTRUZIONE DEL PRIMARIO

Questo invece quanto scritto su Facebook stanotte dal primario del Pronto soccorso di Isernia, il dottor Lucio Pastore. “Essendo il Pronto Soccorso un luogo sensibile, è giusto avvertire la popolazione di quanto accaduto. La madre di un nostro dipendente, ricoverata in un istituto di riabilitazione in Campania, è risultata positiva al tampone covid. Per questo motivo abbiamo sottoposto il dipendente a tampone ed anche lui è risultato positivo. Il dipendente è stato allontanato dal servizio, gli ambienti del Pronto soccorso sono stati sanificati, domani (oggi per chi legge, ndr) tutto il personale farà il primo tampone per poi ripeterlo a distanza. Tutti i rilievi epidemiologici per gli eventuali contatti li stiamo rilevando. Il tampone positivo alla madre è risultato due giorni fa. Il tampone positivo al dipendente è risultato questa sera. Entrambi i soggetti sono asintomatici.

Ci atterremo a tutte le indicazioni che ci verranno date. Noi abbiamo tutti comunque lavorato sempre con i presidi di protezione. Non dovrebbero esserci problemi ma è giusto avvertire la popolazione”.

IL QUADRO DEI CONTAGI

Il medico risultato positivo è quindi il 160esimo contagiato in Molise dall’inizio dell’epidemia, a un mese esatto dal primo caso. Sono 1158 i tamponi effettuati, dei quali 998 negativi, secondo i dati di stamane 2 aprile alle 8.

All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 31: 23 sono in Malattie Infettive, 6 sono in Terapia Intensiva e 2 in Terapia Sub intensiva (provincia di Campobasso)

Sono 108 i pazienti in isolamento domiciliare perché asintomatici (92) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici (16). 300 sono i soggetti in isolamento e 34 in sorveglianza. Inoltre 3 pazienti sono stati dichiarati ufficialmente guariti.

Infine 9 pazienti positivi sono ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli, mentre purtroppo 10 persone sono decedute con Coronavirus.

