Ore 11.15 – PROCESSATI 1503 TAMPONI, 216 POSITIVI

216 persone sono risultate positive al covid-19 al termine degli ultimi accertamenti sanitari. Sono 1503 i tamponi processati fino a questa mattina nel laboratorio analisi del Cardarelli. Uno dei nuovi casi registrati nella nostra regione riguardano la Gea Medica di Isernia: una delle dipendenti della struttura sanitaria, residente a Forli del Sannio, ha contratto il virus.

Invece finora sono tutti negativi i tamponi che sta processando il laboratorio molecolare relativi ai medici dell’ospedale Veneziale di Isernia, dove il caso di un dottore risultato positivo al coronavirus ha creato una emergenza ospedaliera.

Secondo le prime informazioni, i nuovi positivi sarebbero di Baranello, il comune che registra un primo caso collegato al viesindaco e dipendente della Regione Molise, e Campobasso.

NUMERI E DATI DEL CONTAGIO

Questo il nuovo bollettino della Asrem:

• 1503 tamponi processati di cui 1287 negativi

• 216 sono i tamponi positivi: 164 nella provincia di Campobasso, 42 in quella di Isernia e 10 di persone di fuori regione

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 30: di questi 22 sono in Malattie Infettive (20 della provincia di Campobasso e 2 di quella di Isernia), 6 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 2 di Bergamo) e 2 in Terapia Sub intensiva (altre regioni)

• Sono 164 i pazienti in isolamento domiciliare (146) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici (18)

• 3 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (della provincia di Campobasso)

• 9 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 5 di altre regioni)

• 12 i pazienti deceduti con Coronavirus (10 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

Ore 11- AUMENTANO LE VITTIME DEL COVID IN MOLISE

Muore un anziano ricoverato all’ospedale Cardarelli di Campobasso, e anche in questo caso la causa va attribuita all’infezione da covid-19. È la dodicesima vittima del nuovo coronavirus in Molise, una delle regioni che registra la più alta letalità apparente rispetto al numero dei positivi e dei tamponi effettuati. L’ultimo decesso avvenuto due giorni fa riguardava una anziana ultranovantenne di Cercemaggiore. In questo caso la vittima ha circa 80 anni.

CORONAVIRUS, DODICI DECESSI IN MOLISE

DURA ACCUSA DEL PENTASTELLATO GRECO: “GESTIONE DA DENUNCIA ALLA PROCURA, ORA BASTA”

A CAMPOBASSO 60 CASI E 73 PERSONE IN ISOLAMENTO

“Ci sono due nuovi casi a Campobasso, si tratta di un ragazzo e di una signora”: a dirlo il sindaco di Campobasso Roberto Gravina in un video pubblicato su Facebook. “In entrambi i casi si tratta di persone riconducibili a due gruppi: il primo è una famiglia, marito e due figli, la signora è stata sottoposta a tampone e anche lei è risultata positiva. Poi un ragazzo che è riconducibile a due casi di positività di un uomo e di una donna riscontrati circa cinque giorni fa. La catena epidemiologica è già ricostruita. Sono tutti e due e non hanno particolari problemi per fortuna. Nel complesso, ci sono 73 persone in isolamento, un numero fluttuante tra entrate e uscite, che cominciano ad essere un numero considerevole. Tre casi in due giorni sono numeri che lasciano ben sperare, ma non perdiamo di vista i nostri obiettivi e le nostre regole”.