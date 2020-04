Ore 17 – IL ‘PADRE’ DELL’ATLETICA DIMESSO DALL’OSPEDALE

TOMA: “TAMPONI AMPLIATI E MIRATI SU SANITÀ E CASE DI RIPOSO”

“In Molise abbiamo ampliato i tamponi. Abbiamo fatto tamponi in maniera mirata e intelligente: a tutti i soggetti che operano in sanità, medici e paramedici, operatori sanitari particolarmente a rischio perché al lavoro nei pronto soccorso o nei reparti di malattie infettive. Stiamo inoltre completando i tamponi nelle case di riposo e nelle Rsa, prioritario perché abbiamo circa 1.800 anziani in queste strutture”. Donato Toma, presidente della Regione, spiega come ci sta muovendo in relazione ai tamponi che vengono fatti anche ai “soggetti in quarantena, che hanno avuto contatti a rischio con persone contagiate. E vengono svolti a domicilio”. “Siamo arrivati a 160 casi” e con i tamponi “è emersa una buona parte di asintomatici”, continua Toma aggiungendo però che non sono emerse particolari criticità né dati preoccupanti rispetto a positivi asintomatici tra gli operatori sanitari.

ORE 15.40 – AUGURI A PAZIENTE 1 DIMESSA DA INTENSIVA DAL SINDACO DI MONTENERO

“Un’altra buona notizia che ho ricevuto oggi e che sono felice di poter condividere, è che la prima paziente di Montenero di Bisaccia risultata positiva al Coronavirus è finalmente uscita dal reparto di Rianimazione ed è stata trasferita nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli. Una notizia che fa ben sperare per una progressiva e definitiva ripresa dello stato di salute di questa nostra concittadina, a cui vanno tutti i nostri auguri e il nostro grande incoraggiamento”. Lo ha dichiarato in una nota stampa il sindaco di Montenero di Bisaccia Nicola Travaglini.

ORE 14 – DIMESSI DUE PAZIENTI: 18 PERSONE VERSO COMPLETA GUARIGIONE

Due persone fino a questa mattina ricoverate nel reparto di malattie infettive del Cardarelli sono state dimesse e sono potute tornare a casa, dove completeranno il trattamento terapeutico fino a guarigione. È una buona notizia, ufficializzata dal direttore generale Asrem Oreste Florenzano che fornisce anche le cifre dei dimessi complessivi fino a questo momento. Sono 18 in tutto, ai quali vanno aggiunti 3 cittadini molisani che si possono definire ufficialmente guariti. Nel reparto di malattia infettiva pertanto sono ricoverati al momento 21 pazienti.

Ecco i numeri ASREM della prima parte della giornata

1222 tamponi processati di cui 1062 negativi

• 160 sono i tamponi positivi: 139 nella provincia di Campobasso, 12 in quella di Isernia e 9 di persone di fuori regione

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 29: di questi 21 sono in Malattie Infettive, 6 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 2 di Bergamo) e 2 in Terapia Sub intensiva (provincia di Campobasso)

• Sono 110 i pazienti in isolamento domiciliare perchè asintomatici (94) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici (18)

• 3 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (della provincia di Campobasso)

• 9 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 5 di altre regioni)

• 11 i pazienti deceduti con Coronavirus (9 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

ORE 13.30 – 1222 TAMPONI, 160 POSITIVI: il 13%

1222 i tamponi fatti dalla Asrem fino a questo momento, dall’inizio della epidemia in Molise. La media giornaliera registra una decisa accelerata. Gli ultimi riguardano 65 persone, considerate contatti stretti di cluster noti, per alcuni dei quali sono già state attivate le zone rosse. Si sta privilegiando il tampone sui contatti certi con pazienti già trovati positivi e nello stesso tempo si stanno sottoponendo a test molecolare i sanitari degli ospedali molisani, Cardarelli in primis ma anche il Veneziale di Isernia, dove ieri un medico del Pronto Soccorso è stato trovato positivo. L’uomo che ha avuto un contatto con l’anziana madre ricoverata in una clinica campana non presenta sintomi, come ha riferito lui stesso. Difficile però risalire alla fonte del contagio in un momento come quello attuale che vede il Molise caratterizzato da più focolai. “Sono tutti cluster noti e questa cosa ci fa ben sperare circa la possibilità di contenere il contagio” ha affermato ancora il direttore generale Asrem Florenzano.

LA MAPPA AGGIORNATA

Sono 26 i comuni in cui si registra almeno un caso di positività al Covid19. Si precisa che la mappa diffusa dall’Asrem indica i comuni di residenza dei contagiati. Il più colpito rimane il capoluogo, con 56 casi. Seguono Cercemaggiore a 23 e Termoli con 21 casi. Poi c’è Montenero di Bisaccia, con i suoi 9 casi. Dunque Isernia e Pozzilli 5 (i soli casi molisani). Filignano invece ha 4 casi. A 3 casi ci sono Montagano e Riccia e Campochiaro.

Con 2 casi ci sono Baranello, Bojano, Ripalimosani, Ururi, Mirabello Sannitico e anche Toro e Petacciato. 1 solo caso si registra a Campomarino, Castropignano, Petrella Tifernina, Monteroduni, Ferrazzano, Jelsi, Santa Croce di Magliano, Venafro e San Giuliano del Sannio.

ORE 13 – LA PAZIENTE 1 DI MONTENERO DI BISACCIA ESCE DA TERAPIA INTENSIVA

Una bella notizia, che prova a controbilanciare il numero crescente di persone morte in Molise a causa del coronavirus, con l’undicesima vittima registrata stanotte. È uscita dalla terapia intensiva dopo settimane di ventilazione meccanica la donna di 61 anni di Montenero di Bisaccia che era stata ricoverata il 3 marzo, primo caso del Molise con infezione da Covid. Oggi è stata dimessa dalla rianimazione e trasferita nel reparto di malattie infettive perché le sue condizioni sono sensibilmente migliorate ed è finalmente in grado di respirare in maniera autonoma. Continua a essere sotto stretta sorveglianza sanitaria ma il quadro clinico fa sperare in una guarigione più rapida. La conferma è arrivata anche dal sindaco di Montenero di Bisaccia Nicola Travaglini che sta seguendo molto da vicino tutta la situazione relativa ai casi di contagio del comune molisano.

DECEDUTA ANZIANA DI CERCEMAGGIORE, ERA RICOVERATA AL CARDARELLI

OLTRE 30 TAMPONI SUI MEDICI DEL PRONTO SOCCORSO ISERNIA: “NESSUNO HA I SINTOMI”

Sono attesi per la serata di oggi, 2 aprile, i risultati del test molecolare sul campione faringeo prelevato ai medici e agli infermieri in servizio nel pronto soccorso di Isernia, dove ieri sera è risultato positivo uno dei dottori in servizio. L’uomo, come già chiarito dallo stesso primario Lucio Pastore che in queste ore è al lavoro come sempre, ha avuto un contatto diretto e inevitabile con una anziana parente ricoverata in una clinica di fuori regione.

“In ospedale – chiarisce il dottor Pastore – stiamo utilizzando tutte le protezioni necessarie e la cautela obbligatoria, per quanto possibile, a mantenere il distanziamento oltre all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale. La situazione è seria, ma cerchiamo di lavorare con la serenità necessaria per fronteggiare questo grave momento di emergenza”.

Durante la notte scorsa e nella mattinata odierna il personale del reparto emergenza e medicina d’urgenza del Veneziale di Isernia è stato sottoposto a tampone. Oltre 35 i prelievi effettuati, che ora saranno processati dalla laboratorio del Cardarelli. I risultati sono attesi per la serata di oggi. Al momento, come conferma il primario del reparto, nessuno presenta e sintomi dell’infezione.

CERCEMAGGIORE, 3000 MASCHERINE ALLA POPOLAZIONE

Circa 3000 mascherine saranno messe a disposizione dei residenti di Cercemaggiore, uno dei paesi più colpiti dal covid-19 con i 23 casi registrati: a comunicarlo il sindaco Gino Mascia in un avviso pubblicato anche sui social. “I dispositivi di protezione sono offerti al Comune dalla ditta ‘Industria tessile italiana’ di Cristofano Pasqualina a cui vanno i nostri sentiti ringraziamenti e della popolazione tutta”, scrive il primo cittadino. “Vi saranno recapitate in questi giorni”. Poi l’appello alla comunità: “Per favore utilizzate le con parsimonia uscendo di casa una sola persona per nucleo familiare, per necessità legate alla salute o la spesa ma fatelo non più di due volte a settimana. L’intera amministrazione è vicina ad ognuno di voi”.

OSPEDALE VENEZIALE, PRONTO SOCCORSO RESTA APERTO

Resta aperto il Pronto soccorso di Isernia nonostante la positività riscontrata in uno dei medici che operano nel reparto al Veneziale di Isernia. Lo ha chiarito questa mattina il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano. “La situazione è sotto controllo. Il personale dispone già dei dispositivi di sicurezza quindi anche se ci fosse stata, la diffusione sarebbe limitata” ha detto il dg intervenendo a Buongiorno Regione su RaiTre.

MEDICO CONTAGIATO IN PRONTO SOCCORSO, LA RICOSTRUZIONE DEL PRIMARIO

Questo invece quanto scritto su Facebook stanotte dal primario del Pronto soccorso di Isernia, il dottor Lucio Pastore. “Essendo il Pronto Soccorso un luogo sensibile, è giusto avvertire la popolazione di quanto accaduto. La madre di un nostro dipendente, ricoverata in un istituto di riabilitazione in Campania, è risultata positiva al tampone covid. Per questo motivo abbiamo sottoposto il dipendente a tampone ed anche lui è risultato positivo. Il dipendente è stato allontanato dal servizio, gli ambienti del Pronto soccorso sono stati sanificati, domani (oggi per chi legge, ndr) tutto il personale farà il primo tampone per poi ripeterlo a distanza. Tutti i rilievi epidemiologici per gli eventuali contatti li stiamo rilevando. Il tampone positivo alla madre è risultato due giorni fa. Il tampone positivo al dipendente è risultato questa sera. Entrambi i soggetti sono asintomatici.

Ci atterremo a tutte le indicazioni che ci verranno date. Noi abbiamo tutti comunque lavorato sempre con i presidi di protezione. Non dovrebbero esserci problemi ma è giusto avvertire la popolazione”.

IL QUADRO DEI CONTAGI

Il medico risultato positivo è quindi il 160esimo contagiato in Molise dall’inizio dell’epidemia, a un mese esatto dal primo caso. Sono 1158 i tamponi effettuati, dei quali 998 negativi, secondo i dati di stamane 2 aprile alle 8.

All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 31: 23 sono in Malattie Infettive, 6 sono in Terapia Intensiva e 2 in Terapia Sub intensiva (provincia di Campobasso)

Sono 108 i pazienti in isolamento domiciliare perché asintomatici (92) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici (16). 300 sono i soggetti in isolamento e 34 in sorveglianza. Inoltre 3 pazienti sono stati dichiarati ufficialmente guariti.

Infine 9 pazienti positivi sono ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli, mentre purtroppo 10 persone sono decedute con Coronavirus.

