Continuano ad arrivare doni agli operatori del 118 di Termoli. Dopo le uova di Pasqua e la pasta arrivati in sede qualche giorno fa da Agnone, nei giorni scorsi a tutti coloro che lavorano per coordinare le attività di soccorso sono giunti nuovi regali.

Questa volta per loro ci sono doni che uniscono l’utilità e la bontà. Perchè se la ditta dolciaria di Termoli Melillo ha donato loro ovetti di cioccolata per addolcire un po’ i giorni di Pasqua e Pasquetta, la “Franmarine Guidotti” ha pensato anche ad oggetti di uso quotidiano che possono mettere in sicurezza le loro giornate difficili in cui ogni singolo gesto può fare la differenza, per questo hanno fatto arrivare agli operatori alcune schermate protettive.

“Ancora una dimostrazione di generosità – spiegano in una nota gli operatori che hanno voluto ringraziare pubblicamente chi ha pensato a loro – grazie a Elisabetta Guidotti della GS Travel. E’ un gesto di affetto che

ci farà sentire meno soli e più fortificati nell’azione di intervento che senza tregua siamo impegnati a svolgere. Quindi scrivere queste poche parole di sincera gratitudine può essere importante, e non importa essere originali quanto è aver capito che questo vostro gesto sia stato fatto con il cuore”.

E poi un grazie alla ditta Melillo “per il pensiero di squisita delicatezza dimostrata nel farci pervenire dei doni in occasione della Santa Pasqua. In tempi nei quali i contatti umani sono interdetti, in presente, un pensiero, un piccolo dono riallaccia il contatto che l’ ordine delle cose ha, temporaneamente, interrotto”.