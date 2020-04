Un molisano nella task force del Governo: il ‘super legale’ Focareta fra gli esperti della Fase 2

La task force per la cosiddetta fase due dell’emergenza Coronavirus – quella che gradualmente dovrà aiutarci ad attraversare il ‘guado’ della pandemia e a riportarci sulla ‘riva’ di una pseudo normalità – è pronta a mettersi al lavoro. Nominata dal Governo Conte, e presieduta dal manager Vittorio Colao (ex Ad di Vodafone), è composta da 17 esperti e tra questi figura anche un molisano.

Lui è l’avvocato Franco Focareta, docente universitario di Diritto del Lavoro all’Alma Mater Studiorum di Bologna, nonché ‘super legale’. Nel Comitato di esperti in materia economica e sociale di fresca nomina ci sarà dunque anche lui, che insieme agli altri e in coordinamento col Comitato tecnico scientifico dovrà elaborare e proporre misure necessarie a fronteggiare l’emergenza e per una ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive.

È grande la soddisfazione per la famiglia. Ci ha contattato la nipote Marialaura Focareta, 32enne di Ururi e, a nome anche degli altri familiari ha voluto augurare buon lavoro allo zio, cresciuto ad Ururi ma che ormai da anni vive in Emilia-Romagna.

“Siamo orgogliosi e felici per lui, per la nostra famiglia, per Ururi e tutto il Molise. Una grande soddisfazione, coronamento di un duro e meritato lavoro. Facciamo a lui, e a tutta la commissione, il nostro più grande in bocca al lupo per un lavoro che siamo sicuri svolgerà con impegno e profonda dedizione e amore per il suo paese”.