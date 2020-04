Ha iniziato con Leopardi, Manzoni e Verga. Ha proseguito parlando di Don Peppe Diana e del suo amore per i libri. Quindi ha concluso dialogando proprio con gli alunni, quel mondo giovane che troppo spesso sfugge agli adulti.

Invece Roberto Saviano, in una diretta Instagram con la classe V D del Liceo Alfano da Termoli questo pomeriggio 24 aprile, è riuscito a far parlare i ragazzi. Loro hanno potuto condividere le loro passioni, le loro speranze per il futuro e anche le loro preoccupazioni per l’attuale situazione sanitaria ed economica.

Un pomeriggio diverso, sicuramente molto formativo ed emozionante per i ragazzi e i docenti che hanno partecipato. La scuola termolese è stata infatti protagonista di una delle ‘Lezioni da quarantena’ che lo scrittore reso celebre dal successo di Gomorra e da diversi altri romanzi, nonché trasmissioni e serie televisive, ha lanciato da qualche giorno sui social.

Invitato grazie a un’idea di una alunna, Ludovica Cieri, lo scrittore campano, da anni sotto scorta perché nel mirino della camorra, ha esordito rispondendo a qualche domanda che gli era stata precedentemente inviata. La prima parte della diretta Instagram, che ha visto il coinvolgimento di circa 800/900 persone per un’ora e mezza, si è concentrata su scrittori italiani quali Giacomo Leopardi, Alessandro Manzoni e Giovanni Verga con tematiche come il pessimismo, il dolore e la malinconia.

Saviano non si è nascosto davanti alla domanda di un alunno su quando e come avesse deciso di occuparsi di criminalità organizzata, andando a ripescare dai ricordi il doloroso episodio dell’assassinio di Don Peppe Diana.

Quindi ha iniziato il dialogo con la professoressa della classe V D del liceo Alfano, Rosanna Colecchia. La docente si è disimpegnata molto bene pur avendo confessato di aver scoperto da pochissimo Instagram e ha parlato con Saviano rivelando come il Liceo Scientifico termolese guidato dalla preside Concetta Rita Niro sia stato subito al passo coi tempi quando sono iniziate le lezioni di Didattica on-line.

“Quello che mi manca di più è il rapporto con gli alunni, faccio la professoressa esattamente per questo motivo”. Così la docente che ha poi lasciato spazio ad alcuni dei suoi alunni. Il primo a confrontarsi con Saviano è stato Luca Campopiano, aspirante biotecnologo che ha rivelato la passione per la recitazione.

Quindi spazio a Ludovica Cieri che ha confidato candidamente: “mi manca la normalità”. Poi è andata in diretta Alessandra Ciarlitto che ha detto allo scrittore di avere una particolare predilezione per il filosofo Hegel.

Sara Mezzapelle, che da grande vorrebbe fare la stilista, ha detto chiaramente: “mi manca sentirmi libera”. Giovanni Ascani ha invece stuzzicato una delle passioni di Saviano, quella per il pugilato, dato che l’alunno della Alfano pratica questo sport.

Federico Pio D’Onofrio ha entusiasmato Saviano con alcune risposte sul Principe di Machiavelli nonché sul fascino della criminalità nella cinematografia di Martin Scorsese. Infine Marco Antenucci, che ha rivelato: “sto studiando più adesso che di solito, perché purtroppo non si può uscire”. Un po’ tutti alla domanda sulle serie tv non hanno nascosto la predilezione per ‘Gomorra’.

Un’ora e mezza ricca di contenuti che probabilmente molti di questi alunni non dimenticheranno in fretta. Da parte di Saviano anche una mezza promessa: “Termoli, un giorno mi piacerebbe essere fisicamente con voi”.