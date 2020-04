Ore 12.50 – ANZIANI TRASFERITI AL SS ROSARIO, IL PD: “FATTI INCOMPRENSIBILI”

Il Pd chiede chiarezza sui “tristi e ancora incomprensibili fatti di questa notte”. Il riferimento è al trasferimento degli anziani di Agnone e Cercemaggiore al Santissimo Rosario. “Chi ha assunto la decisione di trasferire i pazienti positivi delle case di riposo di Agnone e Cercemaggiore a Venafro e quelli di Cercemaggiore prima a Larino e poi a Venafro? L’ospedale di Venafro è stato strutturalmente preparato per accogliere pazienti Covid? Il personale è adeguatamente formato e protetto per affrontare questa situazione emergenziale?”.

Queste alcune delle numerose domande che i consiglieri regionali Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla rivolgono al governatore Toma a cui hanno presentato un’interrogazione urgente. Che insistono: “In caso di aggravamento delle loro condizioni di salute e di necessità di terapia intensiva, questi poveri anziani dove saranno portati? A Larino o a Campobasso? Le famiglie sono state informate sui trasferimenti e sulle condizioni di salute dei loro familiari? Perché non è stato informato il Consiglio regionale, che proprio ieri si è riunito, stravolgendo il piano regionale dell’emergenza? È stata forse una scelta voluta, quella di mantenere la massima Assise all’oscuro di quanto si stava decidendo? Quali misure intende assumere la Regione e l’Asrem per prevenire analoghe situazioni?”.

Fanelli e Facciolla dunque esprimono “la nostra massima vicinanza alle persone anziane che stanno affrontando la battaglia più difficile della loro vita e massima solidarietà a loro e alle loro famiglie in apprensione, anche perché al momento non riescono ad avere informazioni sui propri cari”. Infine, l’accusa al presidente Toma, responsabile di “una gestione confusa e potenzialmente rischiosa dell’emergenza”.

ORE 12.20 – ANCORA FERMI A 222 I TAMPONI POSITIVI. 2 NUOVI RICOVERATI IN INFETTIVE

Da ieri sera sono stati processati altri 71 tamponi. Ebbene, i risultati sono stati tutti negativi, come conferma a Primonumero.it il Dg Asrem Oreste Florenzano. Ora sono 1703 i test esaminati in totale dall’inizio dell’epidemia e di questi 222 sono risultati positivi.

C’è da registrare però un aumento del numero dei ricoverati nel reparto di Malattie Infettive, salito da 22 a 24. I nuovi pazienti sono un operatore ed un ospite della casa di riposo che – come noto – è divenuto un focolaio (cluster). E quest’ultimo è proprio uno dei 5 pazienti trasferiti in prima battuta al Vietri di Larino – dove poi si è scoperto che si era positivizzato dopo un primo esame risultato negativo – e poi, nella serata di ieri, al Ss. Rosario di Venafro. Il nosocomio dell’Alto Molise infatti, nel nuovo piano, dovrà ospitare gli anziani delle case di riposo positivi al Covid ma asintomatici. L’anziano nelle ultime ore ha però accusato i sintomi della malattia ed è stato pertanto trasferito nell’ospedale hub regionale.

NEGATIVO AL CORONAVIRUS IL SINDACO DI BARANELLO

La giornata di martedì 7 aprile si apre con una buona notizia. Il sindaco di Baranello Marco Maio è risultato negativo al test per il nuovo coronavirus. Ricordiamo che è risultato positivo il suo vice nei giorni scorsi e che i casi in paese sono a quota 7. Lo ha comunicato lui stesso via social. “Nella giornata di ieri mi sono sottoposto al tampone il cui risultato è negativo. Vi aggiornerò sugli esiti dei altri tamponi in corso di esecuzione.

Invito tutti a continuare ad osservare il distanziamento sociale e ad utilizzare le mascherine nel caso di uscite fuori dalla propria abitazione” ha scritto riferendosi alla propria comunità. In paese finora ci sono stati 7 casi di covid-19.

LA GIORNATA DI LUNEDI’: ZERO CONTAGI MA DRAMMA ANZIANI. CAMBIA IL PIANO ANTI COVID-19

La giornata di ieri, 6 aprile, è stata molto positiva in termini di numeri, ma drammatica per la vicenda degli anziani della casa di riposo di Agnone. Se il numero di contagi è fermo da oltre 24 ore a quota 222 nonostante i tamponi effettuati sono oltre 1600, la vicenda degli ospiti della casa di riposo Tavola Osca ha creato apprensione e sconcerto.

I titolari della struttura hanno di fatto abbandonato gli anziani senza vitto né assistenza, ma per fortuna la commissaria prefettizia Giuseppina Ferri e la Protezione Civile si sono attivate e hanno trovato una soluzione con l’Asrem.

Nella serata di lunedì la Casa di riposo è stata evacuata e i nonnetti trasferiti all’ospedale Santissimo rosario di Venafro, adibito a struttura per anziani asintomatici ma positivi al Covid-19. Assieme ai 13 arrivati da Agnone, anche 5 anziani provenienti da Larino, cioè i cinque contagiati che erano nella casa di riposo di Cercemaggiore ed erano stati trasferiti al Vietri.

Da sottolineare poi come ieri il consiglio regionale ha approvato un atto che impegna il governatore Toma a cambiare il Piano anti crisi da covid-19, allestendo quindi anche il SS Rosario e il Vietri come presidi Covid. L’ospedale di Venafro ha già iniziato ad accogliere anziani asintomatici e lo stesso potrebbe essere fatto a breve per Larino.

