Altri 173 tamponi, contagi restano stabili: sono 279. Muore donna di 95 anni, era ricoverata a Venafro. Il bilancio dei decessi sale a 17

Ore 12 – MUORE NONNINA DI CASA RIPOSO, SONO 17 I DECESSI CON COVID

Aveva 95 anni l’anziana ricoverata all’ospedale Santissimo Rosario di Venafro che stanotte è morta con infezione da nuovo coronavirus. Arrivava dalla casa di riposo di Cercemaggiore, la stessa nella quale il covid ha fatto registrare un numero impressionante di morti. È infatti la quinta vittima proveniente dalla residenza per anziani di Cercemaggiore. Altri due anziani della Tavola Osca, la residenza di Agnone, sono morti sempre con la stessa infezione. Il bilancio complessivo delle vittime molisane sale a 17. La sedicesima vittima giovedì scorso, oggi (19 aprile) un nuovo decesso.

Ore 11 – I CONTAGI

Resta stabile, fortunatamente, il numero delle persone con infezione da nuovo coronavirus in Molise malgrado i nuovi 173 tamponi processati tra la notte e la mattinata odierna. 279 i positivi in Molise, 211 nella provincia di Campobasso, 50 nella provincia di Isernia e 18 di fuori regione. Tra questi la Asrem considera anche la dottoressa del reparto di Chirurgia che è risultata positiva al tampone orofaringeo dal controllo processato ieri (18 aprile).

Una situazione che ha richiesto tamponi a tutti i colleghi e altri operatori del reparto dell’ospedale San Timoteo, che finora si sono rivelati tutti negativi. Un’altra buona notizia è che c’è un guarito in più, un campobassano che è risultato negativo all’ultimo tampone di verifica, quello che di fatto ufficializza l’avvenuta fuoriuscita del virus nell’organismo e l’accertata immunità, anche se al momento nessuno è in grado di dire per quanto tempo valga la patente di immunità.

IL BOLLETTINO

Questo il nuovo bollettino della Asrem:

– 3482 tamponi processati di cui 3203 negativi

– 279 sono i tamponi positivi: 211 nella provincia di Campobasso, 50 in quella di Isernia e 18 di persone di fuori regione

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 24: di questi 20 sono in Malattie Infettive (14 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 1 di fuori regione), 4 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia)

– Sono 212 i pazienti in isolamento domiciliare (185) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (27)

– 20 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (14 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 5 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 16 i pazienti deceduti con Coronavirus (12 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

– 412 i soggetti in isolamento e 17 quelli in sorveglianza

LA MAPPA DEL CONTAGIO

Resta pertanto identica la mappa del contagio nei comuni della regione

CAMPOBASSO 87 – TERMOLI 34 – CERCEMAGGIORE 28 – MONTENERO DI BISACCIA 11 – BELMONTE DEL SANNIO 14 – AGNONE 9 – ISERNIA 7 – RICCIA 7 – BARANELLO 7 – POZZILLI 5 – FILIGNANO 4 – VENAFRO 4 – CAMPOCHIARO 4 – LARINO 4 – POGGIO SANNITA 4 – CAMPOLIETO 3 -MONTAGANO 3 – PETACCIATO 3 – FERRAZZANO 3 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – CAROVILLI 2 – URURI 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – TORO 2 – CASTELPETROSO 2 – VINCHIATURO – ROCCAMANDOLFI 1 – FORLI’ DEL SANNIO 1 – SCAPOLI 1 – CAMPOMARINO 1 – CASTROPIGNANO 1 – PETRELLA TIFERNINA 1 – MONTERODUNI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1

