Aiutaci ad aiutare, raccolta alimentare al via nella diocesi di Venafro-Isernia

Già da ieri 1 aprile ha preso il via la raccolta alimentare “Aiutaci ad aiutare” promossa dalla Caritas Diocesana di Isernia – Venafro.

“Con il vertiginoso aumentare delle richieste delle famiglie in difficoltà, sono stati predisposti dei punti di raccolta nei supermercati aderenti. In un cartone o in un carrello dedicato, chi vorrà lasciare i prodotti da destinare alla Caritas. Gli stessi saranno raccolti periodicamente dai volontari e saranno immediatamente distribuiti ai numerosi richiedenti. In questo momento di smarrimento e nuove povertà, ognuno di noi può lenire la sofferenza di molti attraverso un piccolo gesto di solidarietà”.

Gli esercizi commerciali aderenti in tutta la Diocesi sono al momento i seguenti: Conad City-Isernia, Conad In Piazza-Isernia, Decò-Isernia Piazza Giustino D’Uva, Decò-Isernia Via Molise, Mercatino-Isernia Corso Risorgimento, Mercatino-Isernia Corso Garibaldi, Sigma-Isernia Via Giovanni XXIII, Md-Isernia Viale dei Pentri, Md-SS Venafrana Km 28, Decò Maxistore c/o centro commerciale I Melograni- Roccaravindola, Supersconto-Venafro, Supermercato Prete-Venafro, Supermercato La Dispensa-Capriati.

Chiunque voglia aderire all’iniziativa può contattare la Caritas diocesana di Isernia-Venafro all’indirizzo mail: caritas@diocesiiserniavenafro.it