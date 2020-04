Agricoltura contadina, il futuro del passato

Sono state depositate in Parlamento, tra l’Ottobre 2018 e il mese di Luglio 2019, tre Proposte di Legge, da parte di altrettanti Gruppi politici, riguardanti l’agricoltura contadina. Il fine di tali provvedimenti, anche se con sensibilità diverse, è quello di intervenire sull’insieme delle modalità migliorative relative alla coltivazione della terra. Esemplare attività che nel permettere, nel corso del tempo, l’approvvigionamento delle produzioni essenziali per la nostra sopravvivenza, ha anche contribuito alla tutela della loro qualità, oltre che garantire, al consumatore, la giusta, necessaria e legittima sicurezza alimentare.

Tale modalità di agro-produzione, per lo più a conduzione familiare o comunque, di ridotte dimensioni, è quella che più di ogni altra ha permesso che, attraverso la coltivazione delle basilari derrate alimentari e le più elementari forme di allevamento, le generazioni che ci hanno preceduto, potessero oralmente trasferirci i tanti saperi, tuttora memorizzati e custoditi.

L’auspicio fondamentale, estraibile dalla lettura dei provvedimenti legislativi sottoposti ad approvazione, è la necessità di riscoprire e riproporre, alle attuali e ancor più, alle future generazioni, i tanti preziosi saperi contenuti nelle numerose usanze, quotidiane e/o legate ai cicli stagionali, inerenti alle pratiche agricole. È, cioè, inderogabile e non ulteriormente rinviabile, salvaguardare tutto quanto o gran parte delle operatività, in passato, dominanti e largamente diffuse, prima dell’avvento di quelle intensive, grigie e anonime, tipiche del fare industriale; pratiche che potrebbero decretarne l’irreversibile sopimento o una più che considerevole marginalizzazione d’irripetibili patrimoni di conoscenze e competenze acquisite.

Non è nemmeno da trascurare la riscoperta di beni collettivi, tradizionalmente a latere delle attività agricole propriamente dette, come quelle forestali o della pesca. Avendo, inevitabilmente, anch’esse, positivi, estesi riverberi, sulla biodiversità animale e vegetale, sono in grado di riversare sugli stessi insediamenti umani la tutela e la qualità delle produzioni, permettendo, altresì, di trasferire alle generazioni future anche il loro alto valore sociale, oltre che economico.

Da non dimenticare, inoltre, che nel riconsiderare il ripristino e la riscoperta di quanto relativo all’immensa ricchezza naturalistica, ampiamente diffusa sui nostri territori, diventa ormai improcrastinabile la messa in atto delle pratiche a supporto della difesa del patrimonio geologico, nella sua integrità fisica, nelle risorse in esso custodite e nella sua bellezza esteriore. È, ben chiaro, infatti, che solo la presenza continua e costante dell’uomo sul territorio può efficacemente garantire e difendere, da ogni e possibile sconsiderato sopruso, beni quali il ricco patrimonio idrico, di qualità e ampiamente diffuso e l’ineguagliabile paesaggio che la natura e l’agire dei nostri antenati ci hanno consegnato.

In ultimo, ma quanto mai attuale, è la complessa problematica riguardante il contrasto al degrado della fecondità dei suoli, delle tante aree collinari e montane delle nostre contrade; anche terreni particolarmente produttivi sono stati spesso, nel corso del tempo, soggetti all’abbandono da parte di larghe fasce di popolazioni. Inestimabile il valore dei tanti saperi legati alle loro tradizioni, sia di quelli inerenti alle attività manuali, che di quelli in linea con i ricordi e i racconti di quanto oralmente tramandato. Patrimoni che, adeguatamente recuperati, possono veicolare il giusto ricongiungimento con le nostre radici, le cui genti e luoghi, tuttora periferici, hanno nel tempo conservato.

È dunque auspicabile che strumenti legislativi di tale portata possano diventare al più presto operativi, al fine di favorire il passaggio del testimone a chi è chiamato a sostenere e a gestire, con onere e onore, il bagaglio di materie e saperi comuni, senza uguali al mondo, che la storia ci ha consegnato.

Angelo Sanzò

Presidente del Comitato Scientifico Legambiente Molise

VicePresidente Sigea Campania/Molise