Addio al ragioniere Renato Fiacco

E’ venuto a mancare Renato Fiacco. Un malore improvviso l’ha strappato alla vita all’età di 77 anni. Il 27 aprile se n’è andato lasciando un vuoto impossibile da colmare per l’amata moglie Maria Rosaria, per i figli Alessandro e Leonardo, le nuore Annalisa e Arcangela, i fratelli, le sorelle, i cognati, i nipoti. Tutti uniti nel dolore, reso ancora più intimo dalle restrizioni dovute al coronavirus.

I funerali non potranno essere aperti a tutti, se non ai parenti più stretti. Ma il ricordo resterà per sempre. Renato Fiacco era ragioniere e in passato è stato il titolare, con il cognato, di una ditta edile. Da qualche anno in pensione, amava profondamente la famiglia.

La morte inaspettata, improvvisa, è arrivata nel pomeriggio del 27 aprile, lasciando sgomenti i familiari. Al dolore che ha colpito la famiglia Fiacco si associa la redazione di Primonumero.