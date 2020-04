Negozi chiusi anche a Larino domenica 12 e lunedì 13 aprile, mentre l’ordinanza di Montenero di Bisaccia riguarda il giorno del Lunedì dell’Angelo. “Rilevato che nelle ultime ore nel territorio del Comune di Montenero di Bisaccia si sono riscontrati movimenti della popolazione maggiori rispetto ai giorni precedenti – scrive il sindaco di Montenero Nicola Travaglini -, ho emanato questa mattina un’ordinanza con la quale si dispone la chiusura di tutte le attività commerciali per la giornata di lunedì 13 aprile 2020, ad eccezione delle farmacie, delle attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, delle attività di commercio effettuate per mezzo di distributori automatici, delle attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati situati su rete stradale, anche attraverso distributori self service”.

Provvedimenti simili erano già stati presi a Termoli, Campomarino e San Martino in Pensilis.

Quindi il sindaco ha voluto fare i propri auguri per Pasqua. “Auspicando che queste disposizioni vengano rispettate e nella consapevolezza che potranno giovare al benessere e alla salute di tutti, voglio augurare una serena Pasqua ai medici, agli infermieri, ai farmacisti e a tutto il personale sanitario che a qualsiasi titolo, garantisce cure e assistenza a chi si trova in questo momento in ospedale, in una Residenza Sanitaria Assistenziale, in una Casa di Riposo, o anche presso strutture private; auguri a tutti gli operai, agli agricoltori che ci garantiscono i prodotti freschi della nostra terra e agli operatori della raccolta differenziata; auguri a tutti gli anziani, specie a quelli che vivono da soli e auguri alle famiglie che vivono in una situazione di disagio economico; auguri agli uomini delle Forze dell’Ordine, che garantiscono la sicurezza e il controllo del territorio; auguri ai professionisti e agli imprenditori che in questo periodo si sono messi a disposizione per il bene comune e anche a quelli che in questo momento non stanno lavorando a causa delle note restrizioni nazionali; auguri ai nostri sacerdoti, che continuano a guidare la comunità dei fedeli anche a distanza, tramite Internet; auguri a chi si occupa di solidarietà, ai volontari e a chi si prende cura degli altri; auguri a chi è stato toccato dal Coronavirus, a chi è ricoverato o è in quarantena.

Insomma, auguri sinceri di una Santa Pasqua a tutti voi, alle vostre famiglie e anche alle categorie che, senza volerlo, avrò probabilmente dimenticato di citare, con l’auspicio che questo periodo di emergenza possa finire al più presto”.

Come detto il provvedimento di chiusura delle attività commerciali è stato firmato questo pomeriggio anche dal sindaco di Larino Pino Puchetti per le giornate di domenica e lunedì.