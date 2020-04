ORE 13.30 – LA DIREZIONE SANITARIA DI VILLA MARIA SPIEGA COSA E’ ACCADUTO

Il manager Baranello chiarisce: “La clinica era chiusa, non ci sono rischi di diffusione tra pazienti. Si riapre martedì dopo la sanificazione”

Il personale sottoposto a test rapidi sierologici. I casi sospetti sottoposti a tampone orofaringeo per fotografare la presenza del virus

NELLA CASA DI CURA VILLA MARIA POSITIVI 3 DIPENDENTI

36 COMUNI MOLISANI CON CONTAGI, CAMPOBASSO SFIORA QUOTA 70. 1 IN PIÙ A FERRAZZANO E CAMPOLIETO

Tre persone residenti a Campobasso entrano, dopo il risultato purtroppo positivo del tampone orofaringeo, nell’elenco dei contagiati della capoluogo di regione, che conta 69 casi. Nel computo sono compresi anche i tre positivi di Villa Maria, struttura privata ma accreditata, dove sono positivi tre dipendenti.

Ci sono poi altri due casi, uno legato a Campolieto, dove il cluster è sempre lo stesso, e l’altro a Ferrazzano. In questo caso però si tratta di una persona che non ha avuto rapporti con i due contagiati residenti nel piccolo centro alle porte di Campobasso, ma di un congiunto di un paziente ricoverato a Foggia trovato positivo al nuovo coronavirus.

8 NUOVI POSITIVI, TUTTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Su quasi 100 tamponi processati tra la notte e la mattinata odierna, i nuovi contagiati con infezione da coronavirus sono 8. Torna a salire, anche se in maniera contenuta, il numero dei malati molisani che hanno contratto il virus. Tutti i nuovi casi si riferiscono alla provincia di Campobasso, che passa a 176.

Il numero complessivo dei tamponi positivi secondo il dato Asrem è 232. I cluster dovrebbero essere quelli già monitorati e censiti, anche se su tutti i nuovi casi si sta procedendo per la ricostruzione della mappa epidemiologica. Non cambiano i numeri dei ricoveri, che restano stabili. Una buona notizia perché significa che almeno per il momento i contagiati trovati positivi secondo il tampone oro faringeo non hanno bisogno di ospedalizzazione.

I CASI POSITIVI PAESE PER PAESE

CAMPOBASSO 69 – CERCEMAGGIORE 27 – TERMOLI 25 – MONTENERO DI BISACCIA 11 – BELMONTE DEL SANNIO 10 – AGNONE 9 – RICCIA 7 – ISERNIA 7 – BARANELLO 7 – POZZILLI 5 – FILIGNANO 4 – VENAFRO 4 – CAMPOCHIARO 4 – MONTAGANO 3 – POGGIO SANNITA 3 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – URURI 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – TORO 2 – PETACCIATO 2 – FERRAZZANO 2 – CAMPOLIETO 2 – ROCCAMANDOLFI 1 – CASTELPETROSO 1 – FORLI’ DEL SANNIO 1 – SCAPOLI 1 – CAMPOMARINO 1 – CASTROPIGNANO 1 – PETRELLA TIFERNINA 1 – MONTERODUNI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – CAROVILLI 1 – LARINO 1

LA TABELLA RIASSUNTIVA SUI CONTAGI

Questo il nuovo bollettino della Asrem:

– 2066 tamponi processati di cui 1834 negativi

– 232 sono i tamponi positivi: 176 nella provincia di Campobasso, 43 in quella di Isernia e 13 di persone di fuori regione

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 27: di questi 22 sono in Malattie Infettive (16 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di fuori regione), 4 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia) e 1 in Terapia Sub intensiva (altre regioni)

– Sono 177 i pazienti in isolamento domiciliare (155) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici (22)

– 10 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (8 della provincia di Campobasso e 2 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 13 i pazienti deceduti con Coronavirus (11 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

A CAMPOMARINO OBBLIGATORIO COPRIRE NASO E BOCCA QUANDO SI ESCE

