Ammonta a 70 milioni di euro la somma che il Governo ha deciso di erogare a favore delle amministrazioni per procedere alla sanificazione e alla disinfezione degli edifici comunali. Operazioni fondamentali per garantire la tutela della salute dei dipendenti comunali e degli cittadini che si recano negli uffici.

“Il contributo è previsto nel dl Cura Italia – esplicita il presidente dell’Anci Molise Pompilio Sciulli – quale concorso agli Enti per il finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi dei Comuni, delle Province e Città metropolitane”.

Due i parametri per il riparto: 1.000 euro per ciascuno dei 7.904 Comuni italiani (7.904.000 euro totali) e altri 57 milioni di euro ripartiti in base alla popolazione residente e ai casi covid accertati. Altri 5 milioni di euro vanno a Province e Città metropolitane.

A Campobasso sono stati assegnati circa 37mila euro, a Termoli poco più di 20mila euro. Isernia invece ne riceverà poco meno di 10mila.

“Si tratta di risorse positive – commenta Sciulli – che si sommano a risorse già stanziate dai Comuni. Le cifre sono buone anche per i Comuni più piccoli. Intanto, i Comuni stanno erogando i buoni spesa della ‘solidarietà alimentare’ prevista dallo Stato, con modalità individuate che stanno andando a sostenere famiglie e singoli che maggiormente soffrono per questa crisi. Ora aspettiamo le ulteriori risorse per gli Enti locali annunciate dal Governo nelle ultime ore”.

Qui la tabella con le cifre per ciascun Comune: https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_16-04-2020-all-2.pdf

Qui la tabella con Province e Città metropolitane: https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_16-04-2020-all-3.pdf