Quattro nuovi contagi nella casa di riposo ‘Opera Serena’, un medico positivo al San Timoteo. È una giornata preoccupante quella che va a chiudersi per la città di Termoli sul fronte dell’emergenza coronavirus. Dei dieci nuovi casi riscontrati in queste ore in Molise infatti ben 6 riguardano la città adriatica dove nelle ultime ore le cifre del contagio si allargano.

Ci sono infatti altri 4 operatori positivi a Opera Serena, la casa di riposo di via Torino a Porticone, dove erano emersi già 2 contagi l’altro ieri. L’Asrem ha già disposto nelle scorse ore di fare i tamponi a tutti gli anziani, nonché al personale della casa di riposo, tuttavia non ci sono ancora i risultati dei test orofaringei effettuati che sono in fase di processamento.

Si può tuttavia parlare di cluster nuovo, un focolaio interno alla struttura che non può non destare una certa preoccupazione, sebbene dei casi positivi emersi per ora nessuno ha necessità di ricovero in ospedale.

I sei operatori positivi tuttavia sono costretti ora all’isolamento domiciliare e non possono chiaramente tornare al lavoro, cosa che pone un serio problema di gestione dei pazienti anziani che sono ospiti lì.

Il quinto termolese emerso oggi 18 aprile è invece un uomo che avrebbe dovuto essere operato a Termoli ma che poi è stato trasferito nella clinica ‘Gea Medica’ di Isernia, il che fa temere un possibile nuovo cluster. Gli è stato fatto il tampone ed è risultato contagiato. Per fortuna non è passato per l’ospedale San Timoteo perché è un paziente di Rsa.

Ma se alla casa di riposo Opera Serena c’è apprensione, all’ospedale San Timoteo di Termoli da oggi c’è un nuovo allarme, dopo che il tampone effettuato su una dottoressa del reparto di Chirurgia residente in Umbria è risultato positivo. La donna sarebbe venuta a contatto con la giovane di Petacciato risultata positiva giovedì scorso proprio mentre era ricoverata al San Timoteo dove si sarebbe dovuta sottoporre a una operazione chirurgica.

Purtroppo, nonostante tutte le precauzioni prese dal personale sanitario, sia la dottoressa umbra che la ragazza petacciatese hanno contratto il coronavirus.

La preoccupazione ora è tutta concentrata sull’ospedale di Termoli, dove ci sarebbe un altro medico a rischio contagio nel reparto di Chirurgia. In particolare il dottore, dapprima negativo al tampone, avrebbe fatto in seguito il test sierologico e vista la presenza di anticorpi nel suo organismo, sarebbe stato sottoposto a un nuovo test orofaringeo del quale non si conosce ancora l’esito.

Un problema serio che si unisce alla carenza di personale all’interno dell’ospedale termolese per poter osservare i normali turni. Una carenza che, unita alle nuove positività, potrebbe far collassare l’organizzazione dell’unico presidio ospedaliero bassomolisano.