PROCESSATI 360 TAMPONI IN 24 ORE, NUMERO RECORD PER MOLISE: + 1 POSITIVO

In 24 ore sono stati processati 360 tamponi che hanno dato un solo caso di positività. Il cluster è quello di Isernia, già monitorato dalla Asrem. La persona che ha contratto il virus è un cittadino residente nella cittadina pentra che si trova in sorveglianza domiciliare attiva e finora non ha avuto bisogno di cure ospedaliere. I 60 tamponi sugli ospiti anziani della Fisiomedica Loretana di Toro (Campobasso) sono tutti negativi. Un dato confortante per il Molise, dove sempre oggi si registra un guarito in più, un paziente di Filignano (comune della provincia di Isernia), con ricoveri stabili all’ospedale Cardarelli di Campobasso.

MEDICI USCA, UNITA’ TERAPIA A DOMICILIO PRENDE VIA NEL DISTRETTO DI ISERNIA

Dopo l’unità U.s.c.a. di Bojano (distretto di Campobasso) ha preso il via anche quella con sede a Venafro e operativa nel distretto di Isernia. Le Unità specializzate di continuità assistenziali (questo il significato dell’acronimo) sono attive da poco anche in Molise. Si tratta di medici che vanno al domicilio del paziente infettato ma che non ha bisogno di cure ospedaliere. Un servizio – il loro – fondamentale per spostare l’assistenza dall’ospedale al territorio. Finora sono in totale 47 le visite domiciliari effettuate: 38 dall’Usca di Bojano e 9 (oggi l’esordio) da quella di Venafro. Si attende l’attivazione anche per l’unità con sede a Larino, che si occuperà dei pazienti del distretto di Termoli.

Questo il nuovo bollettino della Asrem:

– 194 i casi attualmente positivi

– 298 sono i tamponi positivi (224 nella provincia di Campobasso, 56 in quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 5973 i tamponi eseguiti di cui 5675 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 11: di questi 10 sono in Malattie Infettive (6 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia), 1 sono in Terapia Intensiva (1 della provincia di Isernia)

– Sono 203 i pazienti in isolamento domiciliare (176) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (27)

– 56 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (41 della provincia di Campobasso, 7 di quella di Isernia e 8 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 21 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 47 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (38 Bojano, 0 Larino e 9 Venafro)

– 352 i soggetti in isolamento e 9 quelli in sorveglianza

MICAELA FANELLI: REGIONE MOLISE DEVE METTERE IN QUARANTENA CHI RIENTRA DAL NORD

Dal 4 maggio, con l’entrata in vigore del nuovo decreto del Governo, chi studia o lavora a Milano, Bologna o nelle altre città del Settentrione potrà rientrare a casa. Il capogruppo del Pd chiede interventi al presidente della Regione: “Bisogna sancire l’obbligo di quarantena per quattordici giorni a tutti coloro che rientreranno in Molise nei propri domicili, abitazioni o residenze, dandone comunicazione alle autorità competenti”.

QUESTA LA MAPPA AGGIORNATA DEL CONTAGIO (ATTUALE) IN MOLISE

CAMPOBASSO 64 – TERMOLI 20 – CERCEMAGGIORE 17 – BELMONTE DEL SANNIO 13 – AGNONE 9 – ISERNIA 9 – BARANELLO 7 – RICCIA 6 – POGGIO SANNITA 5 – MONTENERO DI BISACCIA 4 – POZZILLI 3 – FERRAZZANO 3 – CAMPOCHIARO 3 – VENAFRO 2 – FILIGNANO 2 – LARINO 2 – CAMPOLIETO 2 – MONTAGANO 2 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – CASTELPETROSO 2 – VINCHIATURO 1 – SCAPOLI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – PETACCIATO 1 – TORO 1 – CAROVILLI 1

SENATORE ORTIS DIFENDE STRADA GOVERNO: CAUTELA INDISPENSABILE PER EVITARE RISALITA CONTAGI

“Riaprire tutto e tornare alla normalità pre-virus sarebbe semplicemente impensabile”: sono le parole di Fabrizio Ortis, Senatore del 5 Stelle, che non ha dubbi sulla bontà della strada che si è scelti di percorrere “all’insegna della cautela e della prudenza, l’unica possibile”. Difesa, la sua, della linea Conte: “Siamo andati anche oltre alcune indicazioni del Comitato tecnico scientifico, nella consapevolezza del rischio sanitario che comunque non può essere azzerato. La risalita dei contagi in Germania e il rinvio dell’apertura delle scuole in Francia sono la prova che il coronavirus è un nemico subdolo, che non può e non deve essere sottovalutato neppure per un secondo”.

Secondo Ortis sono del tutto pretestuose le critiche di quanti parlano di timidezza del Governo e fiducia malriposta nei comportamenti degli italiani. “Ognuno di noi ha fatto grandi sacrifici nella prima fase – commenta – e non possiamo vanificarli in un colpo solo. Dal 4 maggio torneranno a lavorare più di quattro milioni e mezzo di italiani, tra costruzioni, manifattura, servizi collegati, ovviamente nel rispetto dei protocolli: si rimetterà in moto buona parte della macchina, oliata anche grazie alla poderosa manovra economica messa in campo. L’Italia, ben più di altri Paesi altrettanto colpiti dalla pandemia, ha intrapreso uno scostamento dal deficit di ben 80 miliardi di euro, contenente misure in grado di dare respiro a una vasta platea di soggetti, come il prestito alle piccole e medie imprese fino a 25mila euro con garanzia piena da parte dello Stato, il bonus per gli autonomi da 600 euro in prima battuta e passati a 800 nella seconda e la cassa integrazione per 9 settimane. Una manovra in grado di movimentare qualcosa come 750 miliardi di euro: nessun altro Paese in Europa si è spinto a tanto”.

“Date le circostanze – conclude Ortis – siamo consapevoli che molto deve essere ancora fatto e dunque siamo in attesa di poter utilizzare i fondi europei, buona parte dei quali saranno, auspicabilmente, a fondo perduto”.

I GRAFICI DI FABIO CASERIO

L’AZIENDA SANITARIA PREMIA I PROPRI DIPENDENTI

Ai lavoratori dipendenti dell’Asrem verrà riconosciuto per il mese di marzo un bonus economico di 100 euro. “Un piccolo segno”, così il Direttore Generale Oreste Florenzano ai microfoni della TgR Rai, per riconoscere il loro grande contributo in questo difficile periodo legato alla pandemia di SarS-CoV-2.

Il bonus non sarà erogato a tutti ma ai lavoratori ma a quelli che nell’anno precedente avevano un reddito inferiore a 40 mila euro annui. Il bonus è un piccolo contributo aggiuntivo per quei dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo e che non hanno usufruito del lavoro agile o da remoto o degli altri istituti previsti (congedo parentale, ferie, permessi per la legge 104).

I 100 euro saranno da rapportare al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo. Una sorta di ristoro, cui si andranno ad aggiungere – come anticipato sempre da Florenzano – delle premialità.

SPOSTAMENTI, NUOVA ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Dopo aver invitato i molisani a comportamenti responsabili in vista della fase 2, ieri sera il presidente della Regione Molise Donato Toma ha firmato una nuova ordinanza per disciplinare gli spostamenti consentiti per motivi particolari come la raccolta legna e che fa seguito all’ordinanza firmata per consentire ai proprietari di terreni o animali da cortile di potersi muovere per provvedere a tali attività.