TROPPI CONTAGI A CAMPOBASSO: ASREM FA RELAZIONE PER TOMA E SOLLECITA ZONA ROSSA NEL CAPOLUOGO

GIOVANI E CONTATTI DI POSITIVI: ECCO I NUOVI CASI EMERSI DAI TAMPONI

Sono tutti relativamente giovani, tra i 35 e i 55 anni, i nuovi casi di positività al Covid rilevati nelle ultime ore. Il più giovane è un termolese di 35 anni, contatto di una persona già positiva che si trovava in isolamento e che è stato sottoposto a tampone perché ha avuto alcuni sintomi. 5 sono residenti a Campobasso, che allarga il suo cluster portandolo a 74 contagi. Uno risiede a Termoli, appunto, che passa a 27. Un altro fa parte del cluster di Ferrazzano e infine uno abita a Vinchiaturo, Comune che finora non era annoverato tra quelli che hanno registrato almeno un caso di positività. Su quest’ultimo, in modo particolare, la Asrem sta ricostruendo la mappa epidemiologica e verificando i contatti.

LA NUOVA MAPPA DEI CONTAGI COMUNE PER COMUNE: SONO 37

Sale ancora numericamente la mappa dei comuni in cui si registra almeno un caso di Covid19. Tra questi è entrato infatti anche Vinchiaturo, con il suo primo caso di positività. Salgono ancora Campobasso (+5), Termoli e Ferrazzano (+1)

CAMPOBASSO 74 – CERCEMAGGIORE 27 – TERMOLI 27 – MONTENERO DI BISACCIA 11 – BELMONTE DEL SANNIO 10 – AGNONE 9 – RICCIA 7 – ISERNIA 7 – BARANELLO 7 – POZZILLI 5 – FILIGNANO 4 – VENAFRO 4 – CAMPOCHIARO 4 – MONTAGANO 3 – FERRAZZANO 3 – POGGIO SANNITA 3 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – URURI 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – TORO 2 – PETACCIATO 2 – CAMPOLIETO 2 – ROCCAMANDOLFI 1 – CASTELPETROSO 1 – FORLI’ DEL SANNIO 1 – SCAPOLI 1 – CAMPOMARINO 1 – CASTROPIGNANO 1 – PETRELLA TIFERNINA 1 – MONTERODUNI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – CAROVILLI 1 – LARINO 1 – VINCHIATURO 1

8 POSITIVI IN PIU’, MA AUMENTANO ANCHE I GUARITI E CALANO I RICOVERI

Sono 241 complessivamente i positivi del Molise al Covid. Nelle ultime ore – tra ieri sera e questa mattina – sono stati processati altri 181 tamponi. Tutti i nuovi casi di contagio sono della provincia di Campobasso. Scendono di 2 i ricoveri in malattie infettive.

Questo il nuovo bollettino della Asrem:

– 2178 tamponi processati di cui 1937 negativi

– 241 sono i tamponi positivi: 185 nella provincia di Campobasso, 43 in quella di Isernia e 13 di persone di fuori regione

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 25: di questi 21 sono in Malattie Infettive (15 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di fuori regione), 4 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia)

– Sono 184 i pazienti in isolamento domiciliare (162) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (22)

– 14 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (11 della provincia di Campobasso e 3 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 13 i pazienti deceduti con Coronavirus (11 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

Ore 12 – “CARDARELLI HUB COVID UNICA SCELTA POSSIBILE”

STRETTA PER ALTRE 3 SETTIMANE, DECRETO ATTESO PER OGGI

E’ atteso per oggi il nuovo decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che dovrebbe confermare almeno fino al 4 maggio le restrizioni e le misure di contenimento del contagio a cominciare dal distanziamento sociale. Possibile qualche piccolo apertura dal valore simbolico per librerie e cartolerie, aziende che fabbricano macchine agricole. Ma almeno fino al 4 maggio, dunque per le prossime 3 settimane, resta la stretta e l’obbligo di restare a casa.

Probabile inoltre – anche e non ancora deciso – il meccanismo che consentirà ai prefetti e ai presidenti di Regione di valutare riaperture scaglionate a seconda delle curve epidemiologiche del territorio.

2 NUOVI CASI POSITIVI, I CONTAGI ARRIVANO A QUOTA 235

Sale, anche se di poco, il numero dei contagiati da coronavirus in Molise. Nella mattinata di oggi, venerdì 10 aprile, il primo aggiornamento parziale porta a 235 i casi positivi riscontrati dall’inizio dell’epidemia, quindi 2 in più rispetto a ieri sera.

Sono stati processati altri 42 tamponi che portano a 2139 i test effettuati. Secondo quanto riferito dal direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, in collegamento Skype con Buongiorno Regione su RaiTre, il numero delle persone ricoverate in Malattie Infettive è di 22, mentre 4 sono i pazienti in Terapia Intensiva.

La buona notizia è che sale anche il numero dei guariti, cioè pazienti negativi anche ai due tamponi consecutivi effettuati dopo la guarigione: adesso sono 14. I pazienti clinicamente guariti sono 22.

GUGLIONESI, SINDACO SCRIVE AI CITTADINI. PROSEGUE CONSEGNA MASCHERINE

Nelle scorse ore il sindaco di Guglionesi Mario Bellotti ha scritto una lettera ai concittadini per rassicurarli. Ha fatto sapere inoltre che verranno consegnate le mascherine a tutti.

“Stiamo vivendo giornate molto complesse; tuttavia, non è certo questo il momento di perdersi d’animo, al contrario, è adesso l’ora in cui tutta la Comunità guglionesana deve mostrarsi unita e compatta per saper reagire con razionalità e buon senso.

Come Sindaco, desidero esprimere a tutti i miei concittadini la mia più completa solidarietà e disponibilità!

Il momento non è certo semplice, ma sono sicuro che il senso civico e il senso di responsabilità, che ha sempre caratterizzato la nostra Comunità, non verranno a mancare da parte di nessuno.

Posso dirvi che sono orgoglioso di come Vi state comportando e sono certo che continuerete ad avere un atteggiamento responsabile, senza cedere alla paura” scrive Bellotti.

“In questi giorni – prosegue – continueremo a consegnare a tutte le famiglie le mascherine, sia quelle artigianali, che quelle cosiddette chirurgiche, sempre attraverso l’encomiabile aiuto da parte dei volontari della locale Protezione Civile.



Mi sembrava questo un gesto importante per dimostrare, innanzitutto, la nostra vicinanza ai Guglionesani e far capire loro che non sono soli.

Prego tutti i cittadini di non sottovalutare la grave situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Vi prego di continuare ad essere disciplinati. Uscite solo per delle reali ed indispensabili esigenze.

Solo assumendo questi comportamenti, riusciremo a sconfiggere il COVID-19 e a uscire dall’emergenza, che è soprattutto sanitaria, ma è anche economica e sociale.

Un invito che rivolgo in particolare ai giovani. La vostra vita, ma anche quella dei vostri genitori e dei vostri nonni, può dipendere dal vostro comportamento. Non dimenticatelo mai”.

LA GIORNATA DI GIOVEDI’ 8 APRILE

La giornata di ieri era stata caratterizzata da un nuovo rialzo nel numero dei casi positivi di covid-19. Dopo tre giorni in cui c’erano state solo 2 nuove positività, solo ieri ne sono state riscontrate 9. In quasi tutti i casi si tratta di cluster conosciuti, quindi pazienti che erano già sotto osservazione. Una delle novità è la positività di tre dipendenti dell’istituto geriatrico ‘Villa Maria’ di Campobasso, che però era già chiuso al pubblico e riaprirà martedì.

Da segnalare che a Larino il figlio dell’unico caso finora positivo è stato sorpreso a fare la spesa all’Eurospin nonostante fosse in regime di isolamento domiciliare. E’ stato denunciato, mentre il negozio ha dovuto chiudere ieri per sanificazione per poter riaprire oggi.

Intanto Campomarino si è unito alla lista dei paesi che hanno emanato una ordinanza per l’uso delle mascherine, ma la confusione che si sta creando fra i vari provvedimenti potrebbe spingere il governatore Donato Toma a una ordinanza regionale. Sul tema, ha chiesto un consulto al Comitato scientifico.

seguono aggiornamenti