I NUOVI CASI POSITIVI

Sono due i nuovi casi di positività al covid-19 secondo e nuovi dati forniti dalla Asrem oggi 15 aprile. 2 positivi su 180 tamponi processati tra ieri sera, la notte e la mattinata odierna. Sono entrambi residenti a Campobasso e appartengono a cluster già noti.

Complessivamente nelle ultime ore il numero dei contagiati in Molise è salito a 263, sulla base di 2771 tamponi processati. Gli ultimi casi censiti (fra ieri pomeriggio e oggi) riguardano tutti la provincia di Campobasso. Cinque sono residenti a Campobasso città e uno a Larino, anche se in un primo momento era stato considerato residente a Isernia per un errore. La città pentra invece resta a 7 casi, mentre il comune frentano passa a 4. L’ultimo, accertato questa mattina, è un operatore del 118.

CASA RIPOSO PISTILLI, TAMPONI TUTTI NEGATIVI

Sono tutti negativi i tamponi effettuati su ospiti e operatori della casa di riposo Don Carlo Pistilli di Campobasso. I test hanno fugato i sospetti che l’infezione potesse essere circolata all’interno della struttura, come accaduto già per altre Case di cura per anziani molisane che hanno fatto registrare due importanti focolari in relazione al covid.

Si tratta di Cercemaggiore e Agnone, i cui ospiti positivi sono tuttora ricoverati all’ospedale Santissimo Rosario di Venafro riaperto per l’emergenza anziani.

IL BOLLETTINO DELL’ASREM DELLE ORE 11

– 2771 tamponi processati di cui 2508 negativi

– 263 sono i tamponi positivi: 197 nella provincia di Campobasso, 50 in quella di Isernia e 16 di persone di fuori regione

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 24: di questi 20 sono in Malattie Infettive (13 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di fuori regione), 4 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia)

– Sono 202 i pazienti in isolamento domiciliare (175) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (27)

– 15 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (12 della provincia di Campobasso e 3 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 15 i pazienti deceduti con Coronavirus (12 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

LA MAPPA DEL CONTAGIO

CAMPOBASSO 85 – CERCEMAGGIORE 27 – TERMOLI 27 – MONTENERO DI BISACCIA 11 – BELMONTE DEL SANNIO 14 – AGNONE 9 – ISERNIA 7 – RICCIA 7 – BARANELLO 7 – POZZILLI 5 – FILIGNANO 4 – VENAFRO 4 – CAMPOCHIARO 4 – LARINO 4 – POGGIO SANNITA 4 – MONTAGANO 3 – FERRAZZANO 3 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – CAROVILLI 2 – URURI 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – TORO 2 – PETACCIATO 2 – CAMPOLIETO 2 – CASTELPETROSO 2 – ROCCAMANDOLFI 1 – FORLI’ DEL SANNIO 1 – SCAPOLI 1 – CAMPOMARINO 1 – CASTROPIGNANO 1 – PETRELLA TIFERNINA 1 – MONTERODUNI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – VINCHIATURO 1

OPERATORE 118 POSITIVO A LARINO, ERA IN ISOLAMENTO

Un operatore sanitario in servizio al 118 residente al Larino è risultato positivo al nuovo coronavirus. Per il paese frentano sono ora 4 gli episodi di contagio, legati a due cluster distinti.

Il tampone risultato positivo al covid-19 è uno dei tanti processati nelle scorse ore dall’Asrem. Si attende a breve il risultato di numerosi altri test effettuati fra la notte scorsa e questa mattina.

MASCHERINE OBBLIGATORIE A COLLETORTO

Mascherine obbligatorie anche a Colletorto, per decisione del primo cittadino Cosimo Mele. Il sindaco ha infatti firmato l’ordinanza numero 18 del 14 aprile 2020 per contrastare il diffondersi del Covid-19 e garantire protezione adeguata ai cittadini.

Fra gli obblighi c’è quello di “utilizzare mascherine protettive o altro strumento idoneo a coprire naso e bocca, per chiunque si trovi in area pubblica o ad uso pubblico. Utilizzare mascherine protettive o altro strumento idoneo a coprire naso e bocca, all’interno di esercizi commerciali, degli uffici (pubblici o privati) e in adiacenza dell’entrata degli stessi”.

Inoltre l’ordinanza prevede che “ai titolari e gestori delle attività commerciali o degli uffici (pubblici o privati) di inibire l’accesso alle persone sprovviste di tali dispositivi e di esporre all’esterno del locale, in modo visibile all’utenza e agli organi preposti al controllo, la presente ordinanza, oltre che un avviso recante il divieto di accesso per i fruitori sprovvisti di mascherina protettiva o altro dispositivo idoneo”.

L’ordinanza ha validità da oggi 15 aprile e resterà in vigore fino al termine dell’emergenza sanitaria.