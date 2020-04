Tornano a salire, anche se solo di 2 unità, i contagi da coronavirus in Molise. Dopo 48 ore senza casi, gli ultimi tamponi processati portano a 224 il numero dei contagiati in Molise. Ma ci sono due ottime notizie: scende infatti il numero di ricoverati al Cardarelli, che da 30 passa a 26, e aumentano i guariti in via ufficiale, che ora sono 8.

Questo il nuovo bollettino della Asrem:

– 1894 tamponi processati di cui 1670 negativi

– 224 sono i tamponi positivi: 168 nella provincia di Campobasso, 44 in quella di Isernia e 12 di persone di fuori regione

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 26: di questi 21 sono in Malattie Infettive (16 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 2 di fuori regione), 4 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia) e 1 in Terapia Sub intensiva (altre regioni)

– 1 paziente ricoverato al Veneziale di Isernia (Ortopedia)

– Sono 169 i pazienti in isolamento domiciliare (147) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici (22)

– 8 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (della provincia di Campobasso)

– 9 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 5 di altre regioni)

– 13 i pazienti deceduti con Coronavirus (11 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

ore 12 – PRIMO CASO POSITIVO A LARINO, NULLA A CHE VEDERE COL CLUSTER DEL VIETRI

È residente a Larino, ma abita in una contrada rurale e secondo quanto si apprende ha avuto maggiori contatti con Ururi, dove sono stati registrati due casi di positività al nuovo coronavirus. Parliamo dell’uomo, tra 60 e 70 anni, che una settimana fa ha accusato i sintomi della infezione e che sottoposto a tampone al san Timoteo di Termoli, dove è stato preso in carico dai medici del Pronto soccorso, è risultato positivo. Un caso il suo, che non c’entra niente con il cluster degli anziani trasferiti per un giorno al Vietri di Larino della casa di riposo di Cercemaggiore, come tiene a precisare anche il sindaco Puchetti, informato della vicenda. E a quanto pare è scollegato anche da altri Cluster di operatori sanitari. Più verosimile, la ricostruzione che si sta facendo nella cittadina frentana, che l’uomo abbia avuto contatti ravvicinati con qualche cittadino di Ururi, centro che frequenta per le inderogabili esigenze di spesa e approvvigionamento farmaceutico e dove si sarebbe recato due settimane fa. Da molti giorni l’uomo si trovava in isolamento e gli ultimi contatti che avrebbe avuto con l’esterno risalgono a 15 giorni fa circa. Ora è nel suo domicilio, con sorveglianza attiva da parte di Asrem.

VERTICI ASREM A VENAFRO

E’ in corso di svolgimento all’ospedale Santissimo Rosario di Venafro un’ispezione dei veritici Asrem Florenzano e Scafarto che questa mattina – 8 aprile – hanno deciso di approfondire cos’è successo ieri, quando i pasti destinati agli anziani ricoverati nella struttura sono stati lasciati fuori, sul davanzale di una finestra.

DIMESSO UNO DEI PAZIENTI BERGAMASCHI

Oltre al limitato numero di nuovi contagi, oggi si registra un’altra notizia incoraggiante: è stato dimesso dall’ospedale Cardarelli di Campobasso uno dei pazienti bergamaschi arrivato il 16 marzo e ricoverato in Terapia Intensiva.

seguono aggiornamenti