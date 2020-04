173 nuovi tamponi, contagi fermi a 279. E aumentano i guariti

Resta stabile, fortunatamente, il numero delle persone con infezione da nuovo coronavirus in Molise malgrado i nuovi 173 tamponi processati tra la notte e la mattinata odierna. 279 i positivi in Molise, 211 nella provincia di Campobasso, 50 nella provincia di Isernia e 18 di fuori regione. Tra questi la Asrem considera anche la dottoressa del reparto di Chirurgia che è risultata positiva al tampone orofaringeo dal controllo processato ieri (18 aprile).

Una situazione che ha richiesto tamponi a tutti i colleghi e altri operatori del reparto dell’ospedale San Timoteo, che finora si sono rivelati tutti negativi. Un’altra buona notizia è che c’è un guarito in più, un campobassano che è risultato negativo all’ultimo tampone di verifica, quello che di fatto ufficializza l’avvenuta fuoriuscita del virus nell’organismo e l’accertata immunità, anche se al momento nessuno è in grado di dire per quanto tempo valga la patente di immunità.

IL BOLLETTINO DELLE ORE 11

Questo il nuovo bollettino della Asrem:

– 3482 tamponi processati di cui 3203 negativi

– 279 sono i tamponi positivi: 211 nella provincia di Campobasso, 50 in quella di Isernia e 18 di persone di fuori regione

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 24: di questi 20 sono in Malattie Infettive (14 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 1 di fuori regione), 4 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia)

– Sono 212 i pazienti in isolamento domiciliare (185) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (27)

– 20 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (14 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 5 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 16 i pazienti deceduti con Coronavirus (12 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

– 412 i soggetti in isolamento e 17 quelli in sorveglianza

LA MAPPA DEL CONTAGIO

Resta pertanto identica la mappa del contagio nei comuni della regione

CAMPOBASSO 87 – TERMOLI 34 – CERCEMAGGIORE 28 – MONTENERO DI BISACCIA 11 – BELMONTE DEL SANNIO 14 – AGNONE 9 – ISERNIA 7 – RICCIA 7 – BARANELLO 7 – POZZILLI 5 – FILIGNANO 4 – VENAFRO 4 – CAMPOCHIARO 4 – LARINO 4 – POGGIO SANNITA 4 – CAMPOLIETO 3 -MONTAGANO 3 – PETACCIATO 3 – FERRAZZANO 3 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – CAROVILLI 2 – URURI 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – TORO 2 – CASTELPETROSO 2 – VINCHIATURO – ROCCAMANDOLFI 1 – FORLI’ DEL SANNIO 1 – SCAPOLI 1 – CAMPOMARINO 1 – CASTROPIGNANO 1 – PETRELLA TIFERNINA 1 – MONTERODUNI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1

CASI IN AUMENTO, ALLARME A CAMPOLIETO

TAMPONI ALLA GEA MEDICA DI ISERNIA