150 mascherine FFP2 al Gemelli: il dono dell’Ordine degli Infermieri

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Campobasso-Isernia ha donato al Gemelli Molise 150 mascherine FFP2.

Questa mattina 24 aprile Grazia D’Aquila, vice Presidente, accompagnata dalla tesoriera Franca Romano e dalla consigliera Antonietta D’Aveta, hanno consegnato ai referenti della struttura i dispositivi di protezione: “Un segno di condivisione e vicinanza ai nostri colleghi che sono in prima linea in questa delicata fase di emergenza”, ha commentato la Vice Presidente, “il personale infermieristico ha lavorato, con grande senso di abnegazione, per garantire la continuità assistenziale per le patologie dell’ambito oncologico e cardiovascolare. Siamo vicini a loro e a tutti gli operatori sanitari del Molise, è proprio il caso di dire: Insieme ce la faremo” ha concluso Grazia D’Aquila.