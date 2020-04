10 contagi in poche ore: il totale dei positivi sale a 279. Termocamera al Cardarelli

NUOVO BOOM DI CONTAGI: 10 POSITIVI IN POCHE ORE

Dopo 24 ore di calma apparente, ecco che nel pomeriggio di sabato 18 aprile i contagi da coronavirus in Molise risalgono improvvisamente, con 10 casi positivi in più.

Questo il nuovo bollettino della Asrem:

– 3309 tamponi processati di cui 3030 negativi

– 279 sono i tamponi positivi: 211 nella provincia di Campobasso, 50 in quella di Isernia e 18 di persone di fuori regione

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 24: di questi 20 sono in Malattie Infettive (14 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 1 di fuori regione), 4 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia)

– Sono 213 i pazienti in isolamento domiciliare (186) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (27)

– 19 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (13 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 5 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 16 i pazienti deceduti con Coronavirus (12 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

– 412 i soggetti in isolamento e 17 quelli in sorveglianza

5 NUOVI POSITIVI A TERMOLI, 4 NELLA CASA DI RIPOSO ‘OPERA SERENA’

Sono saliti a 279 i positivi al Covid in Molise. I cluster dei nuovi contagiati non sarebbero tutti noti. Nello specifico 5 sono di Termoli, 2 di Campobasso, 1 di Cercemaggiore e uno è un cittadino con residenza in provincia di Perugia. I due nuovi guariti sono entrambi anziani che erano ospiti in casa di riposo prima di essere trasferiti al SS Rosario di Venafro. I ricoveri al Cardarelli restano stabili: 20 nel reparto di Malattie Infettive e 4 in Terapia Intensiva.

LA MAPPA DEI CONTAGI COMUNE PER COMUNE: SONO 37 CON ALMENO UN CASO

CAMPOBASSO 87 – TERMOLI 34 – CERCEMAGGIORE 28 – MONTENERO DI BISACCIA 11 – BELMONTE DEL SANNIO 14 – AGNONE 9 – ISERNIA 7 – RICCIA 7 – BARANELLO 7 – POZZILLI 5 – FILIGNANO 4 – VENAFRO 4 – CAMPOCHIARO 4 – LARINO 4 – POGGIO SANNITA 4 – CAMPOLIETO 3 -MONTAGANO 3 – PETACCIATO 3 – FERRAZZANO 3 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – CAROVILLI 2 – URURI 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – TORO 2 – CASTELPETROSO 2 – VINCHIATURO – ROCCAMANDOLFI 1 – FORLI’ DEL SANNIO 1 – SCAPOLI 1 – CAMPOMARINO 1 – CASTROPIGNANO 1 – PETRELLA TIFERNINA 1 – MONTERODUNI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1

TERMOCAMERA PER CONTROLLARE LA TEMPERATURA DI CHI ENTRA IN OSPEDALE

Una telecamera per la misurazione della temperatura di chi entra in ospedale. È stata installata all’ingresso principale del Cardarelli di Campobasso, una termocamera per il controllo della temperatura donata alla Asrem dalle società Fastweb e Tecnotel. Lo rende noto tramite un post Facebook l’Azienda sanitaria regionale.

“L’apparecchiatura consiste in uno speciale tipo di telecamera in grado di rilevare, senza alcun contatto, il calore emanato da un oggetto o da un essere umano e di rendere visibile, su display o monitor, la distribuzione della temperatura del corpo inquadrato.

Il suo utilizzo serve, all’interno di ambienti particolarmente a rischio di contagio, a intercettare quei soggetti dalla temperatura corporea alterata, consentendo alle figure preposte di intervenire per sottoporli ad accertamenti più precisi e, in attesa dell’esito, di isolarli.

Nei prossimi giorni saranno attivate la procedura ed il percorso per la gestione degli ingressi.

ANCORA NIENTE RISULTATO DEL TAMPONE A CHIETI PER PAZIENTE MOLISANO

La giornata di sabato 18 aprile si apre con un’ottima notizia. Non ci sono nuovi casi positivi in Molise da circa 24 ore, nonostante i 131 tamponi processati fra ieri pomeriggio e stamane.

Restano quindi 269 le persone che hanno contratto il covid-19 da quando è scoppiata l’epidemia.

IL COMMISSARIO ALLA SANITA’ VUOLE RIATTIVARE IL SS ROSARIO DI VENAFRO

