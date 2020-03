Le previsioni in Molise

GIOVEDÌ 5 L’ampio soleggiamento di questo giovedì si rivelerà ingannevole in serata quando una diffusa nuvolosità tornerà a interessare il Molise e dove una debole pioggia investirà prima Isernia e poi, durante la notte, anche Campobasso. Il peggioramento della condizione meteorologica è causato dell’indebolimento dell’alta pressione che favorisce l’arrivo di un nuovo vortice atlantico sull’Italia. Se le temperature saranno stazionare a preoccupare di più sarà il vento: debole durante l’inizio della giornata, andrà via via rafforzandosi diventando di moderata intensità durante le ore notturne.

VENERDÌ 6 Piove questa mattina su gran parte della regione: i fenomeni non saranno eccessivamente rilevanti e dureranno appena qualche ora. Schiarite sono previste fino alla notte quando innocue nubi veleranno i cieli ma senza acqua. Se le minime scenderanno lievemente saliranno, ma sempre di poco, le temperature massime. Ancora da moderati a forti i venti al centrosud.

SABATO 7 Molte nubi compatte al centrosud porteranno piogge forti e temporali in Molise. Il maltempo sarà più evidente sui rilievi matesini al mattino poi la situazione andrà peggiorando ovunque ad eccezione della costa dove i temporali arriveranno in serata. Anche la notte farà registrare rovesci ma saranno in attenuazione.