Ufficiale: tutte le gare del girone F di domenica rinviate al 15 marzo

La decisione da parte del Dipartimento Interregionale è giunta poco fa: rinviate di una settimana tutte le partite del girone F di serie D in programma domenica 8 marzo, relative alla 27esima giornata di campionato. Slittano tutte di una settimana: si dovrebbero recuperare domenica 15 marzo. La decisione è stata presa all’indomani dell’ordinanza emanata dal presidente della Regione Marche di rinviare tutto lo sport marchigiano.

Dunque, niente Giulianova-Campobasso, Olympia Agnonese-Notaresco e Cattolica-Vastogirardi (che era già stata rinviata all’11 marzo, ndr), per quel che riguarda le molisane del raggruppamento. Sospesa chiaramente la prevendita dei biglietti per i tifosi del Campobasso che si stavano già mobilitando per la trasferta abruzzese.

In ogni caso, tutto è in evoluzione e potrebbe cambiare molto da qui a qualche giorno, in attesa di nuove ordinanze e ulteriori decreti che farebbero adottare altri provvedimenti anche alla serie D. FdS