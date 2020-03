Trovato senza vita su strada di campagna, probabile tampone in obitorio

Il corpo senza vita di un uomo è stato scoperto dopo le ore 11 di oggi, 19 marzo, su una stradina di periferia in agro di Termoli, nella zona di via Lissa, periferia non lontana dall’ospedale San Timoteo.

Non è ancora chiaro il motivo del decesso dell’uomo, 58 anni circa, identificato attraverso i documenti che aveva addosso. Secondo una prima ricostruzione stava facendo un giro in bicicletta quando potrebbe essere subentrato un infarto.

Sul posto i carabinieri e i soccorritori, fra cui il 118 Molise e alcuni volontari. La strada in questione è un proseguimento di via Lissa, vicino il nosocomio San Timoteo. Si attende ora il nulla osta del magistrato per il trasferimento della salma nell’obitorio.

Qui, secondo la procedura in atto, l’uomo sarà verosimilmente sottoposto a un tampone post mortem per l’accertamento eventuale del covid-19.