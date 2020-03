Troppi spostamenti e poche forze dell’ordine, chiesti rinforzi al Prefetto

Il sindaco di San Giuliano di Puglia Giuseppe Ferrante ha scritto alla Prefettura di Campobasso per chiedere rinforzi alle forze dell’ordine così da poter controllare adeguatamente gli spostamenti in questi giorni in cui non si dovrebbe uscire di casa per via del nuovo coronavirus, se non per necessità, salute o lavoro.

“Stamattina – si legge nella sua comunicazione -, in una nota indirizzata al Prefetto di Campobasso, ho richiesto il rafforzamento dell’organico delle caserme dei carabinieri di Colletorto, Bonefro e Santa Croce di Magliano in quanto il controllo degli spostamenti della popolazione sono controllati soltanto durante gli ordinari servizi di pattuglia e perlustrazione e visto l’organico carente, delle suddette caserme, non può essere assicurato il pieno rispetto dei divieti di spostamento previsti dai Dpcm dell’8, 9 e 11 marzo”.

Quello segnalato da Ferrante è purtroppo un problema comune nei paesi, dove la Polizia locale ha organici ridottissimi e i carabinieri non sono abbastanza per fare il loro dovere quotidiano e controllare anche gli spostamenti delle persone.

Difficoltà si registrano tuttavia anche nelle città, specie per il fatto che molti in questi giorni, in barba ai divieti, pretendono di poter uscire a piedi per fare sport, col rischio tuttavia di creare le condizioni per quei contatti sociali che sono invece da evitare.