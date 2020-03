Tragedia alla Fiat, operaio muore d’infarto durante il turno di lavoro

Un 49enne operaio della Fiat Fca è morto questa mattina 5 marzo mentre era al lavoro nello stabilimento di Rivolta del Re, a Termoli. L’uomo lavorava nel settore Logistica e ha avuto un attacco cardiaco mentre era in fabbrica per il turno di mattina.

Il carrellista U.D.L., di Montenero di Bisaccia, si è improvvisamente accasciato sul carrellino elettrico che guidava poco dopo le 9 di stamattina di oggi e per lui non c’è stato nulla da fare. Inutili le richieste di aiuto e i tentativi di soccorso da parte dei colleghi. Quando l’hanno trovato, l’operaio era già privo di sensi. Il medico interno dello stabilimento ha provato a rianimarlo ma senza esito.

Sul posto per gli accertamenti i carabinieri di Termoli, ma sono escluse altre cause che non siano di morte naturale. Sconcerto e tristezza in fabbrica fra i tanti operaio che conoscevano il 49enne.

L’area dove è accaduto il fatto, un magazzino della Logistica, è stata temporaneamente chiusa all’accesso degli altri dipendenti Fca per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine e dei responsabili dello stabilimento.

