Trading online: quali asset sono i più vantaggiosi?

Il mondo del trading è ricco di opportunità da poter sfruttare a proprio vantaggio, soprattutto se si è capaci di conciliare le strategie migliori alle proprie disponibilità economiche.

Con un elaborato piano di trading e delle metodologie giuste, ci si può rendere conto che è un’attività non complessa quanto prima. L’avvento di apposite piattaforme di trading CFD ha semplificato il tutto.

Nonostante ciò, è bene operare con la consapevolezza di poter incappare in errori: nessun investimento è mai esente da rischi. Per i principianti, ma anche per i più esperti che amano restare aggiornati, si consiglia di consultare il tutorial approfondito di GuidaTradingOnline.NET, una vera e propria guida per porre le basi per un’attività finanziaria consapevole.

Cosa offre il trading online?

Non solo i metodi d’approccio alla Borsa si sono evoluti col tempo, ma sono apparsi anche nuovi asset, tanto innovativi quanto remunerativi, che stanno suscitando l’interesse di un gran numero di investitori.

Eccone alcuni:

Trading su materie prime

Definite anche “commodities”, sono scelte da molti investitori che operano seguendo la semplice strategia di “diversificazione”.

Il mercato delle materie prime è caratterizzato, in primis, da una volatilità minore rispetto a mercati come il Forex ma che può condurre a risultati importanti se si guarda al lungo termine. In più, bisogna considerare la gran vastità di commodities tra le quali è possibile scegliere.

Tra le materie prime, rientra il petrolio, un evergreen nel settore, o altre materie appartenenti al settore energetico. In più, anche oro e rame rientrano in questo settore.

Un vantaggio è che circolano facilmente informazioni riguardo tali materie, ognuna appartenente ad un settore ben solido e in costante crescita.

Trading sugli Indici di Borsa

Forse uno degli investimenti più tipici da investitori che seguono i titoli di Borsa, si rivela un’altra scelta molto comune nel settore.

Un indice è, appunto, un indicatore dello stato economico di un Paese. Contiene un paniere di titoli contraddistinto esclusivamente da società dalla capitalizzazione più elevata.

Si tratta di un investimento già volto alla diversificazione del proprio wallet, poiché è molto insolti che un intero settore segua una tendenza di mercato negativa.

Tra gli Indici più importanti, si ricordano:

Down Jones;

Dax;

NASDAQ;

Nikkei;

Hang Seng.

Trading sulle criptovalute

Quando si parla di asset appetibili di mercato, è impossibile non menzionare le crypto: innovative e, stando al parere degli esperti, in crescita costante. Contraddistinte da peculiarità sfruttabili sia da traders che puntano al lungo termine che per day-traders, propongono una forte volatilità giornaliera e sono estremamente liquide.

Si tratta di asset digitali e decentralizzati, il cui valore risponde esclusivamente alla legge domanda/offerta di mercato .Anche se il mercato criptomonetario non è soggetto al controllo di alcun ente governativo o bancario, non significa che coloro che puntano allo scambio di Bitcoin o Ethereum incapperanno in truffe.

In realtà, secondo gli analisti, le crypto sono in pieno sviluppo e le loro potenzialità non faranno che affermarsi negli anni, imponendosi come l’asset del secolo.

Con un maggiore interesse mostrato verso paesi orientali, tra cui Cina e Giappone, è possibile che le monete digitali inizino ad affiancare le fiat, cioè le tradizionali.

Un esempio riguarda i Ripple, sistema di pagamento apprezzato da enti bancari e società per velocizzare i processi di pagamento. Si tratta, dunque, di un interesse verso degli asset all’inizio ritenuti poco validi. Attualmente, invece, in termini di mercato possono tradursi in ottimi risultati se si seguono le strategie giuste e si studia attentamente il mercato.

In conclusione

I mercati finanziari sono ricchi di asset e beni dalle caratteristiche interessanti e che si rendono allettanti in base alle esigenze di un trader.

Mediante l’intermediazione del broker giusto, anche piccoli traders indipendenti potranno avere l’opportunità di accingersi in investimenti su Indici di Borsa o crypto.

Si consiglia sempre di pianificare operazioni pertinenti alla somma di cui si dispone e non lasciarsi mai sopraffare dalle emozioni. La gestione di sé e, soprattutto, la gestione del rischio sono la chiave per registrare risultati positivi si qualsiasi tipologia di asset si abbia scelto di puntare.