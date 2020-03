Toma minaccia il ‘coprifuoco’ per chi non rispetta le regole

Il presidente della Regione, Donato Toma, torna ad appellarsi al senso civico e di responsabilità dei singoli cittadini.

“Siamo nella settimana decisiva, anche la prossima lo sarà per la verità. Capiremo se tutte le persone che sono rientrate tra il 6 e l’8 marzo dalle ‘zone rosse’ del Nord abbiano contratto o meno il virus. Capiremo lo stato dell’infezione nella nostra regione. E’ più che mai opportuno restare in casa e ridurre il contagio attraverso l’aumento delle distanze sociali. Evitare assembramenti, feste, scambi di doni. Quest’anno San Giuseppe si festeggia nel ristretto della famiglia, evitiamo evitiamo evitiamo (ripetuto tre volte, ndr) di creare gruppi familiari allargati. Non è il caso.

I molisani sono ligi ad attuare le regole ma questa rigidità deve essere adottata da tutti, bastano pochi per diffondere il virus e attivare una reazione a catena che difficilmente si fermerà poi in tempi brevi. Stiamo osservando il comportamento del territorio assieme a tutte le autorità e non esiterò ad attuare provvedimenti drastici se non si rispetteranno le norme dell’istituto superiore di sanità”.