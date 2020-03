Toma: “Abbiamo un bisogno assoluto di medici: i numeri del contagio aumenteranno”

Il presidente della Regione, Donato Toma, si rivolge direttamente ai medici, di cui c’è carenza: “Io faccio un appello ai medici: ad oggi non sono ancora arrivate le domande di medici disponibili ad essere contrattualizzati, non dico di fare volontariato ma di essere contrattualizzati dall’Asrem. Il mio appello è questo: abbiamo bisogno di medici, di tutti i reparti. Manifestatevi. Le nostre strutture, pur avendo spazi disponibili, non possono funzionare senza medici. Abbiamo necessità di medici, lo ripeto all’infinito. Quindi, candidatevi”.

Sull’eventuale allargamento del provvedimento di restrizione che ha riguardato Riccia e Montenero: “Il provvedimento restrittivo riguardante Riccia e Montenero ha validità se è circoscritto a territori piccoli e a focolai possibili o in corso. Lì abbiamo diverse quarantene in corso e non vogliamo che il contagio venga trasferiti ad altri Comuni. Con raziocinio bloccheremo il contagio”.

I contagiati stanno aumentando nelle ultime ore e continueranno a farlo: “Aspetto relazione dell’Asrem su un certo territorio – prosegue il governatore – ma non c’è nessun altro provvedimento pronto al momento. Dobbiamo essere consapevoli che i numeri sono destinati purtroppo a crescere. Voglio anche aggiungere che nell’80 percento dei casi non c’è addirittura alcun sintomo, quindi non dobbiamo avere paura ma una particolare attenzione a seguire le regole di aumento delle distanze sociali. Altrimenti mettiamo a rischio la popolazione, soprattutto quella più anziana”.