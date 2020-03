Dal treno Intercity arrivato a Termoli all’alba e partito ieri sera da Milano, diretto a Lecce, sono scesi in parecchi. L’unica fermata ferroviaria molisana d’altronde è quella di Termoli e, come hanno anche riferito le cronache nazionali, nella notte tra venerdì e sabato c’è stato un altro esodo direzione Mezzogiorno. C’è l’obbligo da parte di tutti quelli che sono rientrati in Molise di censirsi presso le autorità sanitarie, fornendo nome, cognome e luogo di partenza. Tra loro un giovane che risiede in un comune dell’hinterland termolese, e che racconta: “Sono dovuto tornare perché non avevo alternative. A Milano ho perso il lavoro, facevo il cameriere, e non saprei nemmeno come pagare l’affitto o il cibo“. Ti metterai in quarantena? “Ovvio, aspetterò che queste due settimane di isolamento rigoroso trascorrano usando tutte le precauzioni necessarie. Se mi registrerò? E chiaro, non c’è il minimo dubbio”.

Sono circa 450 finora, con l’esclusione di quest’ultima ondata, i molisani rientrati dalle regioni del nord Italia che hanno fornito i nominativi per la registrazione.

E’ sabato, il primo sabato di totale silenzio in stazione. Dall’Intercity che arriva sempre da Milano e ferma a Termoli, quello delle 14 e 45, scende una sola ragazza. Partono invece, in direzione sud, tre o quattro persone. Tutte indossano la mascherina

In Piazza Garibaldi, dove fermano gli autobus del trasporto urbano, nessuno è in attesa di salire per rientrare a casa. Un giovane autista con la mascherina sul volto conferma: “Abbiamo cambiato orari perché le scuole sono chiuse ma continuiamo a lavorare, anche se sono davvero pochi quanti prendono l’autobus. Qualcuno che non da smart working per recarsi sul posto di lavoro, talvolta qualche anziano per raggiungere una farmacia. Per il resto viaggiamo praticamente vuoti… non c’è problema per la distanza di sicurezza“.

E viaggia ai minimi storici anche Termoli, dove il movimento abituale del fine settimana è inesistente. Una città in quarantena, in cui il tempo è sospeso. Per strada quasi nessuno, parcheggi liberi ovunque. Corso Nazionale è una strada vuota, calpestata quasi esclusivamente da chi porta a passeggio il cane. “Faccio una passeggiata con il mio animale amico a quattro zampe” dice una donna, che ammette come possedere un cane di questi tempi abbia i suoi indubbi vantaggi.

Pesante stare a casa, pesantissimo. Ma è una misura necessaria, doverosa soprattutto in questo periodo in cui l’obiettivo è contenere il contagio e, se possibile, fermarlo. I termolesi sembrano averlo compreso bene. Il decreto è generalmente rispettato.

Oggi, sabato, anche il parco è deserto. Come pure la spiaggia, complice la mancanza di sole forse ma forse anche un maggiore senso di responsabilità fra le persone che stanno rinunciando progressivamente a tutte le abitudini. Tra le varie cose che non si possono fare ai sensi del decreto ministeriale c’è anche l’utilizzo del mare, anche se da soli. Le indicazioni del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, diramate delle varie Capitanerie di Porto, sono chiarissime in merito. Niente Surf, niente barca a vela, niente nuotate (sebbene il periodo non lo consenta ancora). Il mare è interdetto e gli amanti dell tavola e del kitesurf, che fino a qualche giorno fa frequentavano la spiaggia per praticare il loro sport preferito, devono rinunciare. Pochi anche i runners. Saracinesche abbassate, negozi sbarrati, qualche vetrina che invita a restare a casa e rilancia: #iorestoacasa.