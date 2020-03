Termoli, Montenero, Campobasso e Riccia: il contagio si allarga. Asrem: “Ce lo aspettavamo”

Sono saliti a 24 i casi di contagio da Covid-19 in Molise. Di questi uno è deceduto ieri: si tratta dell’82enne Salvatore Cannarsa di Termoli. Anche lui faceva parte del cluster di termolesi rientrati dal Trentino, come il dottore 61enne ancora ricoverato in Terapia Intensiva al Cardarelli ed altri ricoverati in Malattie Infettive (2 sono stati dimessi ieri) o sottoposti ad isolamento domiciliare. In tutto i termolesi contagiati sono 12 (13 se si conteggia anche il paziente deceduto)

L’altro cluster invece, di cui fa parte la prima paziente infetta da Coronavirus del Molise, è di Montenero di Bisaccia. La donna è tuttora ricoverata in Rianimazione. In totale i contagiati residenti nella cittadina al confine tra Molise e Abruzzo ammontano a 6: il bilancio si è aggravato in giornata quando si è appurata la positività di una coppia, marito e moglie, rispettivamente di 67 e 66 anni. Per loro non si è reso necessario il ricovero e attualmente si trovano in isolamento domiciliare. Nel computo ci sono anche il marito della paziente ‘0’, una convivente della coppia e un’altra donna di 61 anni che si trova attualmente ricoverata in Terapia Intensiva.

A questi primi due cluster della nostra regione si è aggiunto da ieri quello di Riccia. Nel paese fortorino il paziente ‘0’ è un uomo di 81anni, il padre di un 53enne rientrato da Lodi e che, non presentando sintomo alcuno, è andato a trovare il padre che poi è risultato positivo al tampone. Nelle ore successive a risultare positivi sono stati anche un altro uomo 80enne del paese e, da ultimo, un 55enne medico del 118, in servizio a Riccia e originario di Termoli, che si è scoperto aver contagiato il genitore

13 a Termoli, 6 a Montenero e 3 a Riccia. A questi si aggiungono 2 pazienti residenti a Campobasso. Si tratta di un’anziana e di un lavoratore 37enne rientrato da Bologna lo scorso 4 marzo. Un terzo positivo al Covid-19 a Campobasso è stato dimesso qualche giorno fa da Infettive ed è in isolamento domiciliare.

Da rilevare come dei 5 attualmente ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva ci sono 3 molisani. 2 infatti sono pazienti provenienti dall’ospedale di Bergamo.

La direzione sanitaria e generale Asrem è pronta a fronteggiare “il peggio”, ma per il momento commenta: “I dati delle ultime ore erano attesi. Non ci sono grandi sorprese. Ma prioritario è contenere il contagio in questo momento: una chance che possiamo e dobbiamo tentare”.