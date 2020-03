Il Centro di Raccolta Rifiuti di via Arti e Mestieri a Termoli sarà chiuso dal 21 marzo al 3 aprile.

La decisione è stata comunicata dalla ditta Rieco Sud che gestisce il servizio di raccolta differenziata in città. Queste le motivazioni che hanno spinto l’azienda e il Comune alla chiusura: “Vista la situazione di emergenza sanitaria da Covid- 19, in ottemperanza alle disposizioni impartite dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 del 11 marzo, ai sensi dei quale sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è consentita la circolazione delle utenze solo per motivi di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute”.

Pertanto, considerato che l’attività del centro di raccolta non è da intendersi un servizio pubblico essenziale ed essendo inoltre un’attività svolta a diretto contatto col pubblico, si è deciso di chiudere temporaneamente al fine di evitare la circolazione di persone.

Resta comunque attivo il servizio di raccolta ingombranti, Raee e sfalci a domicilio, sempre previa prenotazione telefonica al numero verde 806 88712 attivo dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 14:30.