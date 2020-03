Termoli, almeno 16 i contagi in città. I tamponi si faranno nella tenda blindata davanti l’ospedale

Sono 16 al momento i casi accertati a Termoli di positività al Covid 19. Gli ultimi tamponi positivi risalgono a ieri, effettuati su alcuni cittadini che avevano iniziato a manifestare febbre, tosse e altri sintomi compatibili con un virus che si sta dimostrando molto pericoloso, oltre che contagioso. Due finora le persone decedute nella cittadina adriatica con infezione da Covid. Su uno dei due il tampone è stato analizzato dal laboratorio in seguito al decesso.

8 sono le persone sottoposte a sorveglianza attiva nei rispettivi domicili da parte delle autorità sanitarie. 2 invece sono ricoverati in malattie infettive, mentre solo un termolese si trova nella terapia intensiva.

I test che verranno eseguiti nelle prossime ore potrebbero allargare il numero dei contagiati, ufficializzato dal sindaco di Termoli Francesco Roberti durante una video-intervista a Telemolise. “Si faranno altri tamponi – ha spiegato – grazie alla tenda installata con l’aiuto della Misericordia davanti l’ospedale San Timoteo. Un presidio che garantisce il rispetto del protocollo e impedisce a persone che hanno contratto il virus l’ingresso in ospedale come ulteriori spostamenti”.

La tenda è stata montata ieri e si trova a poca distanza da quella del triage dove i pazienti del Pronto Soccorso entrano per essere sottoposti a un’intervista e relativa anamnesi prima di poter entrare in medicina d’urgenza. “Il compito di questa tenda – ha ancora spiegato il primo cittadino – è quello di evitare ingressi in ospedale”. Qui ci sono infermieri che svolgeranno le attività di prelievi sugli utenti che hanno bisogno di essere sottoposti a un tampone. Chiaramente si tratta di tamponi fatti in accordo con la Asrem e su persone sintomatiche e che hanno avuto contatti a rischio.